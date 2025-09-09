柯文哲交保！小草喊「清清白白」　林智群破盲點：她才叫清白

▲柯文哲與陳佩琪在支持者的簇擁下離開北院。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲昨（8）日以7000萬交保，相隔近一年再獲自由身，同時他也痛斥司法不公，而支持者們則高喊「清清白白！」不過，律師林智群直言，若檢察官什麼都沒查到，法院應該是無保請回，更點出蘇治芬一案，「這個才叫清清白白。」

林智群在臉書表示，若檢方查無實據，法院應該會裁定「無保請回」，而不是歷史罕見的7000萬元高額交保。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也貼出蘇治芬一案，認為這才叫清清白白。2008年時任雲林縣長蘇治芬，因涉嫌收受500萬元賄款遭拘提調查，雲林地方法院檢察署以蘇涉嫌重大、有串證之虞，向法院聲押。

該年11月5日，雲林地院裁定600萬元交保，但蘇拒絕交保，因而被收押在雲林看守所。一直到11月14日，雲林地檢署偵結起訴蘇治芬並具體求刑15年，當晚雲林地院裁定無保釋放。

後來，2011年一審判決無罪，檢方上訴。2012年二審，維持一審無罪判決。接著2013年最高法院宣判無罪，全案定讞。

對此，林智群直言，「蘇治芬當時的態度就是我無罪，除非無保釋放，不接受法院高額交保。」不過，也有人忍不住問道，「從拘提到起訴才短短的十來天？偵查時間有夠短。」

►柯文哲王者歸來！他拍下震撼片「總統級見面會」 兩派吵翻

►酸柯文哲在土城做夢！ 前空姐犀利開嗆「乾淨背後的真相」

►王者歸來！柯文哲被關1年「深知1現實」 名嘴：最後很可能妥協