酸柯文哲在土城做夢！　前空姐犀利開嗆「乾淨背後的真相」

▲柯文哲8日在黃國昌陪伴下接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見近一年後，昨（8）日終於交保，他除了痛斥司法不公外，更高喊「民進黨做夢都沒想到，民眾黨這麼乾淨」。然而，經常評論政治議題的前空姐黃敬雅卻不以為然，直呼「所謂的乾淨，不過是民眾黨除了政治獻金以外的一無所有。」

黃敬雅在臉書犀利表示，柯稱「民進黨做夢都沒想到，民眾黨這麼乾淨」，看來這一年來，柯文哲才是真的在土城做夢的那個人，所謂的「乾淨」，就是最廉價的政治包裝，靠著無數話術自誇清白，卻在一件件醜事爆發後處處閃避，靠著標籤、靠著網路塑造新鮮，但在真相前顯得蒼白。

同時，她指出，柯文哲在最新談話中，提到韓國瑜、賴清德，卻沒有一次提到黃國昌，「大太陽出來了，這顆小太陽該如何自處？」

事實上，對於外界質疑，民眾黨內是否會出現權力矛盾，黃國昌強調，民眾黨內部的互信與默契並非外界能想像，民進黨與綠營媒體的挑撥離間「真的大可不必」。

▲前空姐黃敬雅。（圖／翻攝自臉書／黃敬雅）

民眾黨祕書長周榆修也直言，「不會啦，想太多了，沒有這個問題。」副祕書長許甫同樣強調，全黨會齊心努力，不會被見縫插針的話術影響。

另外，柯文哲昨日交保的一番談話，受到外界高度讚賞，前民眾黨中央委員張益贍就直言，「大家可以不認同柯文哲在司法上的犯罪行為，但柯文哲今天完全展現了他的魅力與政治能量。」

