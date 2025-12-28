深夜地震從床上急奔氣象署　陳達毅還原「領帶歪歪」原因

▲中央氣象署地震測報中心科長陳達毅。（圖／ETtoday攝影中心）

記者周湘芸／台北報導

昨（27）天深夜發生規模7地震，全台有感，中央氣象署第一時間召開記者會，代表說明的科長陳達毅因「領帶歪歪」引發關注。他受訪透露，地震發生後，他連忙從家中床上趕回氣象署，又因處理壞掉的電腦，最後連鏡子都來不及照就匆匆上陣。

昨天深夜台灣東部海域發生芮氏規模7地震，劇烈搖晃讓不少人憶起當年921及去年0403地震。氣象署在地震發生後45分鐘，即深夜11時50分就召開記者會，其中，代表說明的地震測報中心科長陳達毅，被不少網友發現「領帶歪歪」，推估是地震發生後，即趕回氣象署，讓外界大讚敬業。

陳達毅今受訪表示，地震發生當下，他與全家人已躺在床上準備入睡，突然感受到一陣搖晃，待地震停止後，他便迅速更衣，從位於新北市中和區的住家趕回氣象署，途中地震測報中心同事就已開始準備資料、分析成因。

他也笑著說，昨天抵達氣象署後，原定看完資料就要去整理儀容準備向媒體說明，沒想到中心的電腦突然出了問題，他擔心媒體等待太久，便換完西裝就匆匆上陣，連廁所都來不及去。今天陸續看到朋友傳來網路上的討論，才發現自己服裝儀容引發關注。

對於網友大讚敬業及辛苦，陳達毅說，「這個工作本來就是我們的職責」，地震測報工作都是突如其來，且每次情況都不同，每次完成發布工作後，都要再檢討及反思哪些環節能做到更好。此外，一旦發生較大規模地震，未來一周都可能有餘震，大家都已經做好隨時待命的準備。

陳達毅指出，地震測報中心24小時都有3人值班，另有主任、副主任、科長及技正輪值主管待命班，一旦發生規模6以上地震，就要立刻回到氣象署對外說明，而他上一次深夜趕回氣象署是2022年池上關山-地震的前震，昨天恰巧又是他輪值，沒想到會引起網友討論。

陳達毅表示，他的小孩目前就讀幼兒園中班，地震發生時，全家人睡在同一房間，儘管擔心後續還有餘震，但當下他本於職責及工作使命，只能將孩子交由太太照顧，家人也都能體諒。

陳達毅指出，事實上，昨天深夜除了他返回氣象署，包括主任、副主任及技正也都第一時間趕回，即便沒有輪值到待命班，大家還是都主動來到氣象署，一同分析及觀測後續地震活動情形。此外，他也說，由於氣象署地震預警系統是由他開發，因此即便不是輪到他值班，只要發生較大規模地震，他也會主動回署內看系統是否需要調整。