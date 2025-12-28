在捷運打翻飲料急道歉！「乘客1舉動」她感動：台灣人真的很善良

▲年輕人在車廂內打翻飲料。（示意圖／ETtoday資料照）



記者曾筠淇／綜合報導

雖然捷運內不能飲食，但仍可以攜帶食物上車。前主播劉芯彤近日發文分享，日前有位年輕人不小心在車廂內打翻飲料，結果在年輕人慌張道歉的同時，已經有好幾位大姐蹲下幫忙擦地板，讓她感受到台灣人的善良和同理心。貼文曝光後，引起討論。

年輕人打翻飲料 慌張道歉

劉芯彤在臉書粉專上發文分享，日前她搭捷運時，有位年輕人因為手上拿了太多東西，所以不小心在車廂內打翻飲料。當時滿地都是飲料，且杯子還在繼續滴，因此年輕人非常慌張，並且不斷道歉。

其他乘客沒責怪 蹲地幫收拾

結果沒想到，一旁就有幾位大姐默默打開包包、拿出衛生紙，然後蹲下來擦地板。更讓劉芯彤感動的是，還有人遞出塑膠袋，迅速的把那杯飲料給裝起來，避免飲料繼續滴到地板。

劉芯彤感動 大讚台灣人善良

年輕人在捷運內不斷說抱歉，但幫忙的人卻說「這也不是你的問題。」這些乘客沒有責怪、沒有白眼，只有自然的伸出援手。劉芯彤看到後就說，這樣的台灣，怎會冷漠？台灣人真的很有同理心，也很善良。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「大多數的人都是良善的」、「台灣人的溫柔世界第一，希望大家一起守護獨一無二的台灣」、「台灣人就是善良有愛」、「因為他先道歉了，所以得到了善的回報」、「人與人之間的善是互通的，因為打翻飲料的年輕人態度是正確的，所以得到大家正向的回饋」、「沒有責怪是最大的善良，我們都要學習」。