高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

記者吳奕靖、吳世龍、賴文萱／高雄報導

高雄市三民區7日上午8點多發生一起搶奪案，一名從事土地買賣的男子，在民族一路跟九如一路口遭到兩名歹徒搶走一個公事包，據了解，包包內現金高達500萬元，不排除是預謀犯案。警方鎖定作案車輛以車追人，8日在台中逮捕3名涉案嫌疑人、桃園逮捕1名嫌疑人，持續溯源揪出幕後其餘共犯，全案朝強制、強盜罪嫌偵辦，同時建請檢察官聲請羈押。

▲從事房地產男子在停車場遭人突襲，搶走現金500萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，被害人33歲葉男從事房地產土地買賣工作，當天帶著500萬現金要去交易一筆土地，未料把車停到公司附近停車場之後，下車沒多久就遭遇到2名歹徒襲擊，雙方一路拉扯到大樓下方的騎樓，葉男不敵2名男子噴灑辣椒水攻擊，公事包因此而被搶走。

根據目擊者表示，男子遭辣椒水襲擊後癱坐在騎樓，眼睛紅腫外，也被毆打成傷，當下趕緊幫忙叫救護車，隨後男子就被載走了

▲高雄男當街遭噴辣椒水「狠搶現金500萬」，4嫌落網。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方調查，葉男遭搶走2個手提袋，包含現金新台幣500萬及手機、平板，案發後立即組成專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮。

由於歹徒並沒有攜帶任何武器，而是徒手拉扯搶包逃逸，顯見嫌犯對於被害人的行蹤以及擁有大筆現金的情況十分清楚，不排除是熟人或是預謀犯案、也有可能是牽扯其他案件。

經鎖定作案車輛以車追人，專案小組先是於當（8）日14時30分許持拘票循線在台中市逮捕涉案嫌疑人柯男（20歲）、陳女（19歲）及車主楊女（25歲）；另再於同日19時30分持拘票在桃園地區逮捕另名嫌疑人梁男（20歲）。

目前專案小組也持續溯源積極追緝，勢必揪出幕後其餘共犯，全案朝強制、強盜罪嫌偵辦，同時建請檢察官聲請羈押，以嚴正執法。