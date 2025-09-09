柯文哲「下一步劇本」曝光！　想衝擊藍綠仍有1規定

▲柯文哲羈押近1年獲交保，8日步出北院，他的下一步可能影響藍綠布局。（圖／鏡週刊提供，下同）

民眾黨前主席柯文哲獲7千萬元交保，白營士氣大振，喜迎阿北重返政壇卻衝擊藍綠。本刊調查，柯交保除專心準備官司攻防，白營不排除建議他到各地開講，親自控訴涉案以來所遭受的司法迫害，支持者社群中甚至拱柯「參選再戰」的呼聲不小，但柯要成為總統或公職候選人，仍受限選罷法等相關規定。

「民進黨做夢都沒有想到，民眾黨怎麼會那麼乾淨！」民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押近一年後，5日獲台北地方法院裁定以7千萬元交保，並限制住居、出境及配戴電子監控設備，柯第一時間透過辯護律師聲明「需再行深思」，8日柯在律見後點頭由妻子陳佩琪辦理交保，下午他步出北院後，在民眾黨主席黃國昌、網紅館長及陳佩琪陪同下發表談話，他向現場小草支持者表達感謝，更痛批檢察官摧毀司法信任度，激昂痛斥：「這個案子根本是冤獄！」

▲大批小草支持者在北院外喜迎阿北交保，網路社群更有呼聲要他「參選再戰」。

多名白營人士接受本刊採訪分析，柯交保後，首要之務除與家人團聚，就是要專心打官司、力拚無罪，但在不違反交保相關規定的前提下，黨內不排除建議柯到全台各地開講，感謝小草外，也將一年來遭司法迫害的過程「親口」告訴民眾。柯若「趴趴走」會否不利官司？白營要角舉例，當年陳水扁獲保外就醫，是有「不得從事政治活動」但書，但柯在官司定讞前都是無罪之身，只要柯本人願意，沒道理不能公開替自己辯護。

▲挺柯社群「比特王義勇軍」獲知柯文哲交保後討論熱烈，有人認為2028在柯出來後「還很難說」。

柯獲交保，白營更出現不少要柯「參選再戰」呼聲，衝擊藍綠布局。本刊觀察長期挺柯的LINE社群、柯交保的直播留言等，討論相當熱烈，有支持者留言「期待您未來成為台灣的總統」，有人直言「2028還很難說，尤其是KP（指柯）出來後」，並指「KP出來前，說真的，白的只要能拉下民進黨，誰都會支持」。

挺柯支持者還批評，「國民黨最根本的問題就是老藍男還是都自以為是、我是老大（的心態）」，挺柯網紅「葉式特工」也在網路留言「2028柯文哲沒當選，一切白費」。一名白營要角說，柯是否再戰總統，不必太早決定，只要不說死、保留想像力，就能發揮左右政壇的關鍵影響力。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



