大腦可看出性格！　最新研究：樂觀腦「未來想像一樣」

根據日本與澳洲研究團隊《美國國家科學院院刊》（PNAS）研究，從大腦可以看出性格差異，像是高度樂觀的個體，在預測和應對未來事件方面更加一致，不僅對整體幸福感有正面的影響，也對身心健康有正面的影響；而悲觀者的腦波則各走各路，展現出較為多樣且個別化的大腦反應。

《美國國家科學院院刊》一項最新研究顯示，樂觀的人在想像未來各種情境時，其大腦活動模式更趨一致，尤其是與自己相關的情境。這種大腦活動的趨同主要發生在內側前額葉皮質（MPFC），一個與自我參照與未來想像密切相關的大腦區域。

該研究找來87位已婚者進行大腦功能性磁振造影（fMRI），讓參與者想像正面、中性、負面及死亡相關等未來事件，並同時評估他們的樂觀程度。

透過多位參與者的大腦活動比對分析，發現樂觀者之間的大腦反應模式非常相似，當樂觀者想像未來時，傾向專注在正面的結果，並且這些想像會讓他們感覺好像未來已經發生，似乎共享一種神經框架來組織關於未來的思考；悲觀者則展現出較為多樣且個別化的大腦反應，對未來的想像不一致，神經反應也較不穩定。

這些結果符合所謂的「樂觀收斂」，又被稱作「安娜卡列尼娜原則」，靈感來自俄國作家托爾斯泰作品《安娜卡列尼娜》的名言：「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸」。

此外，研究進一步發現，樂觀者在處理與自己相關的未來情境時，大腦活動一致性更高，展現出一種「心理結構的共通性」，對未來的想法有共同框架。

研究指出，單純的大腦活動強度、傳統分析方法無法解釋這些差異，顯示樂觀者的一致性來自於更深層的神經表徵模式。

研究中也可以發現，樂觀不只是心理特質，也體現在大腦如何構建未來情境的神經機制中，也就是樂觀與悲觀會深刻地影響大腦運作，也可能成為心理健康干預的神經科學基礎。

