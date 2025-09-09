前女友突傳訊息「想找固炮」他猶豫了！網驚不對勁：很怪

▲女生會介意男生有過炮友嗎？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

如果對象過去曾有「炮友」，會不會影響交往意願？近日有一名男網友表示，他與交往9年多的女友分手後，意外收到對方訊息，原來是想找他當「固定炮友」，讓他陷入掙扎，不知道該不該答應？女生會比較介意男生0經驗，還是有過炮友？貼文曝光後，引起討論。

這名男網友在Dcard上，以「女生會介意男生有過炮友嗎」為標題發文。他透露，自己與前女友交往9年，但女方幾乎不為感情付出，因此他便提出分手。他接著說，兩人其實從未真正發生過性行為，所以他到現在都還是0經驗。

只是沒想到，兩人分手不久後，前女友竟突然傳訊息，想要原PO當她的固定炮友，理由是自己欲望強烈。讓原PO陷入糾結的點是，他最近對一位女生暈船，不知道對女生來說，會比較介意男生完全沒有過性經驗？還是會更在意男生曾有過炮友？他不想因為答應前女友，而失去自己現在喜歡的女生。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果跟還是在有交往的情況下做那我可以理解，炮友的話真的不行」、「約炮真的無法接受，處男對我來說反而加很多分」、「怎麼會介意處？處男超加分的」、「處男加超級多分」、「女生比較介意約過跟買過而非處，不要讓未來的自己後悔」。

也有網友認為不對勁，「你交往9年都不讓你碰，分手突然可以，會不會是想找爹了」、「不覺得邏輯很怪？交往時不行，分手後反而要你當固炮？你倆怎不復合算了」。還有網友說，「暈船狀況下還跟前女友牽扯，被發現肯定會翻車」。