99購物節攻略懶人包！電商優惠亮點一次看　省錢精準開搶

▲電商秋季大戰「99購物節」開打，今年有平台業者拉長戰線，讓消費者有時間輕鬆購物。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

99購物節開跑，各大電商紛紛祭出獨家優惠，從3C、美妝到居家用品都能輕鬆撿便宜，而這場被視為「雙11前哨戰」的電商大戰，今年不再只是單純的價格廝殺，有業者首度拉長戰線、擴大活動規模，讓消費者有更充裕的時間比較與選購，不必急著在9月9日當天瘋搶，也藉此延續購物熱潮。以下整理各家的活動亮點，讓網購族快速掌握，精準開搶，省下最多。

▲東森購物網「99購物節」活動。（圖／翻攝自東森購物）

東森購物買萬元抽黃金 9元銅板價搶爆品

東森購物在這次99購物節主打全站最高回饋38%，累積消費滿額抽黃金條塊，並瞄準從日常用品到高單價家電等各類需求祭出超殺折扣，更推出9元爆品專區，像是刷樂牙膏、威猛先生清潔品及 Norton防毒軟體1年版、UCC職人浸泡式咖啡、NEW FORCE休閒短褲等，都能用銅板價輕鬆入手。

9月9日當天更有獨家必搶好康，包括台北晶華 栢麗廳平日下午茶四人優惠券、饗食天堂平日下午茶餐券、陶板屋套餐商品券等人氣票券都有下殺，「豪鮮牛肉 安格斯雪花嫩肩牛排」則是直接買6送6，在家就能輕鬆享用高檔美味。

momo購物網必搶三大優惠 不限金額下單抽iPhone新機

在中元、中秋「雙節」加持下，搭配開學採購需求，momo購物網觀察到食品與禮品買氣大增，同時推升3C市場熱度。隨著99檔期到來，平台自9月9日起推出三大必搶活動，包括「天天搶999 mo幣」每天10個時段限量開搶，「9.9限時雙回饋」揪團完成任務最高可得2,100 mo幣回饋，以及「滿額送金格」。

活動期間不限金額下單，還可登記抽iPhone新機，9月10日至12日再加碼單日滿額最高送999 mo幣。

▲蝦皮購物首度延長99購物節活動。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物優惠加碼延長兩天 接力最低6折起

蝦皮購物首度將「9.9 超級購物節」延長至9月11日，除了「宅配免運490元起」、「商城滿千折200元」等回饋，特別鎖定3C科技、居家生活與潮流時尚三大熱門品類，集結Apple、Dyson、Nintendo、msi、Levi’s等國際大牌破盤6折起優惠。

其中，9月9日凌晨0點開搶3C家電爆品，Apple iPad 11 128G不挑色優惠價只要10,790元、msi微星電競筆電現省破萬元，Nintendo Switch 2主機組搭配全站94折券現折千元，Dyson SV52洗地吸塵器直降63折至13,888元。9月10日0點則有KANGOL 側背小帥包不到500元、UNDER ARMOUR UA Charged Surge 4 慢跑鞋千元有找，省錢不能錯過。

Yahoo購物迎秋換季保養、戶外消費雙熱潮

Yahoo購物瞄準換季保養、戶外消費需求，加上「精省與計劃型消費」趨勢浮現，「99鈔能省」好康優惠持續加碼，爆品天天下殺最低99元，集結Salomon、GREGORY與始祖鳥等戶外運動經典大牌的ISPO+旗艦館全新上線，精選登山健走鞋款3折起，潮流夯牌asics官方旗艦館精選熱門鞋款1,099元就能入手。

9月14日前還有「鈔省紅包」天天抽折價券，再加碼抽1克拉培育鑽石項鍊。中秋早鳥預購也同步開跑，人氣名店小潘鳳梨酥、美心月餅等熱門禮盒、伴手禮下殺3折起。

▲博客來今年也首度延長99購物活動時間至整整一個月。 （圖／博客來提供）

博客來超長檔期一個月 9月全月下殺3折起

博客來將99購物檔期延長至一整個月，活動優惠最低3折起，讓消費者能分批悠閒採購。9月9日、10日這兩天「逢9加碼」，消費滿1,299元現折129元，再送E-Coupon。

平台也依不同需求規劃專區，針對中秋檔期精選禮盒、烤肉必備與柚香選品；開學檔期涵蓋文具、書籍優惠；「大牌駕到」集結星巴克、無印良品、微熱山丘、only、MIDORI等12大品牌；以及「99元好書購」與「99元特殺爆品」，限時限量提供搶購。

露天市集規劃五大主題專區

露天市集99購物節活動首次擴大規模舉辦，打造「話題九九」、「續命九九」、「滿血九九」、「嗨玩九九」與「清新九九」五大專區，推熱銷爆品最低99元起，涵蓋AI筆電、外宿小家電、居家健身器材及營養保健食品等熱門商品，限時優惠一路開跑，單筆消費滿額抽1萬露幣，搭配全站滿額優惠最高折300元。

此外，看準《咒術迴戰》熱潮，特別嚴選相關周邊，「咒術迴戰LOOK UP 抬頭系列 五條悟+夏油傑 含特典」活動價1,899元，搶攻動漫迷收藏市場。

樂天市場優惠券現領現折 屈臣氏、Kobo加碼回饋

樂天市場在99購物節期間，天天發送優惠券現領現折，消費者可趁檔期一次入手換季收納用品、質感好物，或是採買中秋人氣禮盒、團聚零食，另有精選好康限時99元起，例如5th STREET官方旗艦店印花背心，特價不到百元。

9月9日當天再推獨家好康，屈臣氏全店享85折再送10%點數回饋，Kobo最新彩色電子閱讀器Libra Colour提供13%點數回饋。