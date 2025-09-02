99購物節開打！直立電扇百元有找、防毒軟體1年版只要9元　各大電商優惠一次看

▲網購下半年大檔「99購物節」火熱開打。（示意圖／pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

99購物節前哨戰已經開打，鎖定開學補貨、中元普渡與換季需求，電商平台紛紛祭出多項優惠搶攻大檔買氣，除了折扣下殺到最低1折起，每日精選特殺爆品更是挑戰市場最低價，像是14吋DC直立式電風扇限時99元、防毒軟體1年版9元就能入手，讓人不搶都覺得虧，再加上高額點數回饋、抽黃金、送iPhone等活動齊發，從日常補貨到大牌3C，全面抓住不同消費族群的省錢痛點。

東森購物網迎戰99購物節，全站活動即日起開跑，除了祭出天天滿額回饋，累積消費滿萬元有機會將黃金條塊帶回家，平台更特推9元限時專區，包含刷樂牙膏、威猛先生清潔品、Norton諾頓防毒加強版等精選商品，消費者能以銅板價搶購大省荷包。3C和家電也是這次的主力戰場，Apple指定商品最高回饋33%，Macbook M1下殺只要16,888元，GARMIN滿額搶樂透金999枚；家電滿額最高送8%，再抽Dyson吹風機，無論是生活必需品或高單價商品，都能用最划算的價格購入。

▲東森購物網「99購物節」全站活動開跑。（圖／翻攝自東森購物）

momo購物網首波暖身慶主打「9.9限定雙回饋」，推出入門必備回饋攻略，天天最高可搶999 mo幣、下單就抽最新iPhone、滿額再送限量品牌好禮，活動期間還有「雙品類日」限時優惠，涵蓋數位3C爆品、人氣美妝保養、實用家電家居、流行時尚、人氣美食保健等熱門品類，最低下殺3折起，每日不同品類輪番登場。

PChome 24h購物集結居家、生活、3C、家電等各式選品，全站優惠最低1折起。因應近期開學季需求，站上觀察到今年學生與家長們特別重視「高效學習」與「健康防護」，帶動人體工學椅、護眼檯燈等商品買氣攀升，此外也推薦熱銷品如ASUS Vivobook 14 吋文書效能筆電，特價17,199元，是汰舊換新的好時機。另有每日限量特殺爆品不能錯過，尤其為應對未入秋的炎熱氣候，威技14吋DC直立式電風扇祭出特別優惠，原價1,980元，9/4、9/8、9/9限時三天下殺只要99元。

▲PChome 24h購物集結居家、生活、3C、家電等豐富選品，全站優惠最低1折起。（圖／PChome 24h購物提供）

蝦皮購物在99暖身期間推出智慧型手機、居家電器、美妝保養等多款熱門商品限時優惠，最高現省破萬元，並於9/9加碼祭出「宅配免運490元起」、「全站94折起」、「刷卡再加碼 6% 蝦幣回饋」等優惠。看準「點數經濟」效益，平台改變過往抽轎車、郵輪旅行的獎勵機制，不僅9/9當日刷國泰世華蝦皮購物聯名卡不限金額加碼6%蝦幣回饋，最高回饋2,000蝦幣，更首度攜手7-ELEVEN將點數與優惠延伸至線下場景，預計將於檔期內最高送出9,999點OPENPOINT。

瞄準開學補貨採買潮，以及中元普渡備貨進入最後倒數，Yahoo奇摩購物推出「99鈔能省」活動，每天祭出限時爆品最低99元起，涵蓋品類從民生必需品、居家、保健食品等高頻補貨品類、到筆電、3C周邊等都有，9/21前則有華碩開學促銷活動、文書筆電免7千、Copilot+ PC現省5千，省錢換新機趁現在。另外，Yahoo拍賣9月每週二及週末祭出7-ELEVEN滿額免運。

▲樂天會員日首度擴大舉辦，祭出29%回饋。（圖／樂天市場提供）

隨著下半年購物旺季來臨，樂天市場宣布9月「會員感謝日」首度延長一週，從9/1至9/7全面登場，並聯合「日本祭」同時擴大舉辦，購物最高可享29%點數回饋、日本直送限時88折、品牌獨家折扣與會員專屬好禮等好康，並攜手「屈臣氏」、「愛買線上購物」、「杏一健康生活館」等熱門品牌，集結超過萬件商品，祭出全店88折、19%回饋、買一送一、精選商品5折、滿千折百、加碼優惠券等，從美妝保健到生活用品一次購足。