　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

99購物節開打！直立電扇百元有找、防毒軟體1年版只要9元　各大電商優惠一次看

▲▼網路購物,消費,線上購物,血拚。（圖／pexels）

▲網購下半年大檔「99購物節」火熱開打。（示意圖／pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

99購物節前哨戰已經開打，鎖定開學補貨、中元普渡與換季需求，電商平台紛紛祭出多項優惠搶攻大檔買氣，除了折扣下殺到最低1折起，每日精選特殺爆品更是挑戰市場最低價，像是14吋DC直立式電風扇限時99元、防毒軟體1年版9元就能入手，讓人不搶都覺得虧，再加上高額點數回饋、抽黃金、送iPhone等活動齊發，從日常補貨到大牌3C，全面抓住不同消費族群的省錢痛點。

東森購物網迎戰99購物節，全站活動即日起開跑，除了祭出天天滿額回饋，累積消費滿萬元有機會將黃金條塊帶回家，平台更特推9元限時專區，包含刷樂牙膏、威猛先生清潔品、Norton諾頓防毒加強版等精選商品，消費者能以銅板價搶購大省荷包。3C和家電也是這次的主力戰場，Apple指定商品最高回饋33%，Macbook M1下殺只要16,888元，GARMIN滿額搶樂透金999枚；家電滿額最高送8%，再抽Dyson吹風機，無論是生活必需品或高單價商品，都能用最划算的價格購入。

東森購物99購物節（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網「99購物節」全站活動開跑。（圖／翻攝自東森購物）

momo購物網首波暖身慶主打「9.9限定雙回饋」，推出入門必備回饋攻略，天天最高可搶999 mo幣、下單就抽最新iPhone、滿額再送限量品牌好禮，活動期間還有「雙品類日」限時優惠，涵蓋數位3C爆品、人氣美妝保養、實用家電家居、流行時尚、人氣美食保健等熱門品類，最低下殺3折起，每日不同品類輪番登場。

PChome 24h購物集結居家、生活、3C、家電等各式選品，全站優惠最低1折起。因應近期開學季需求，站上觀察到今年學生與家長們特別重視「高效學習」與「健康防護」，帶動人體工學椅、護眼檯燈等商品買氣攀升，此外也推薦熱銷品如ASUS Vivobook 14 吋文書效能筆電，特價17,199元，是汰舊換新的好時機。另有每日限量特殺爆品不能錯過，尤其為應對未入秋的炎熱氣候，威技14吋DC直立式電風扇祭出特別優惠，原價1,980元，9/4、9/8、9/9限時三天下殺只要99元。

PChome 24h購物「99購物節」（圖／PChome 24h購物提供）

▲PChome 24h購物集結居家、生活、3C、家電等豐富選品，全站優惠最低1折起。（圖／PChome 24h購物提供）

蝦皮購物在99暖身期間推出智慧型手機、居家電器、美妝保養等多款熱門商品限時優惠，最高現省破萬元，並於9/9加碼祭出「宅配免運490元起」、「全站94折起」、「刷卡再加碼 6% 蝦幣回饋」等優惠。看準「點數經濟」效益，平台改變過往抽轎車、郵輪旅行的獎勵機制，不僅9/9當日刷國泰世華蝦皮購物聯名卡不限金額加碼6%蝦幣回饋，最高回饋2,000蝦幣，更首度攜手7-ELEVEN將點數與優惠延伸至線下場景，預計將於檔期內最高送出9,999點OPENPOINT。

瞄準開學補貨採買潮，以及中元普渡備貨進入最後倒數，Yahoo奇摩購物推出「99鈔能省」活動，每天祭出限時爆品最低99元起，涵蓋品類從民生必需品、居家、保健食品等高頻補貨品類、到筆電、3C周邊等都有，9/21前則有華碩開學促銷活動、文書筆電免7千、Copilot+ PC現省5千，省錢換新機趁現在。另外，Yahoo拍賣9月每週二及週末祭出7-ELEVEN滿額免運。

樂天市場迎戰99購物節（圖／樂天市場提供）

▲樂天會員日首度擴大舉辦，祭出29%回饋。（圖／樂天市場提供）

隨著下半年購物旺季來臨，樂天市場宣布9月「會員感謝日」首度延長一週，從9/1至9/7全面登場，並聯合「日本祭」同時擴大舉辦，購物最高可享29%點數回饋、日本直送限時88折、品牌獨家折扣與會員專屬好禮等好康，並攜手「屈臣氏」、「愛買線上購物」、「杏一健康生活館」等熱門品牌，集結超過萬件商品，祭出全店88折、19%回饋、買一送一、精選商品5折、滿千折百、加碼優惠券等，從美妝保健到生活用品一次購足。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭敬騰岳父緊急送醫！牽愛妻病房前集氣
國一「3車追撞」駕駛燒成焦屍　瞬間炸成火球畫面曝
快訊／十軍團下士檢修自走砲慘遭斷指　1.5小時後才找回
快訊／聯合航空客機「宣布緊急狀態」！急返航
豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺
32歲男打拳擊「眼睛上吊」亡　家屬告6人結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Uber Eats推9月限定優惠　清心福全、達美樂買1送1

99購物節開打！直立電扇百元有找、防毒軟體1年版只要9元　各大電商優惠一次看

全家合作米其林主廚打造「蘭姆葡萄霜淇淋」　同步推M＆M’S冰沙

巴黎高訂彩妝新作「Alyea氣墊粉餅」　東森購物47台9/4獨家首賣

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數　咖啡下殺每杯不到23元

日本麝香葡萄來了！超商量販開賣每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

foodpanda擴大徵才釋出「百位職缺」　年薪上看300萬

【廣編】「椒」客必吃榜Top.1　湯米青花椒雞腿排米漢堡7-11強勢登場

漢堡王「4款99元套餐」比買1送1便宜　單堡50元有找

超商開學省錢攻略！重量級鮮食優惠　文具生活用品「第2件6折」

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

Uber Eats推9月限定優惠　清心福全、達美樂買1送1

99購物節開打！直立電扇百元有找、防毒軟體1年版只要9元　各大電商優惠一次看

全家合作米其林主廚打造「蘭姆葡萄霜淇淋」　同步推M＆M’S冰沙

巴黎高訂彩妝新作「Alyea氣墊粉餅」　東森購物47台9/4獨家首賣

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數　咖啡下殺每杯不到23元

日本麝香葡萄來了！超商量販開賣每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

foodpanda擴大徵才釋出「百位職缺」　年薪上看300萬

【廣編】「椒」客必吃榜Top.1　湯米青花椒雞腿排米漢堡7-11強勢登場

漢堡王「4款99元套餐」比買1送1便宜　單堡50元有找

超商開學省錢攻略！重量級鮮食優惠　文具生活用品「第2件6折」

中國造船舶開始調離美國線　形成自然空班有利近月運價

急重症訓練再升級！麻豆新樓醫院攜手消防隊　提升救護人員專業戰力

王彩樺醫美過度遭轟！認「不敢隆鼻」原因曝　泛淚喊話酸民：饒了我吧

H級辣模懷孕33週「問醫生能不能做」　產檢獲開機許可嗨翻

U18中華隊熱身賽終戰6投登板！帕蘇拉又敲安打　最終0比2不敵美國

快訊／PLG職籃有望「擴編選秀」　新軍洋基工程加入補強本土戰力

狗狗3度越獄應徵「養老院吉祥物」　終於錄取已上工8年

桃園分署9月聯合拍賣會　搶手5層樓建物1920萬標出

自駕撞死人！特斯拉「罕見敗訴」判賠75億　駭客挖出1證據成關鍵

aespa回歸主視覺引熱議！網笑稱致敬多力多滋　造型神似藍心湄、鄭秀文

金鐘國太愛囤塑膠袋：差點結不了婚　劉在錫「預習當婚禮司儀」被罵惹XD

消費熱門新聞

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數一次看

日本麝香葡萄來台每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

漢堡王「4款99元套餐」比買1送1便宜

限今天！全家咖啡買3送3　7-11買7送7

foodpanda擴大徵才釋出百位職缺

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

起司變身酥脆口感加蜂蜜絕對要試

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

4大速食店周末限定優惠包

全聯冷藏櫃驚現「蛇出沒」　業者通報處理

全家新推「蘭姆葡萄霜淇淋」合作米其林主廚

益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

更多熱門

相關新聞

高露潔、好來、獅王牙膏漱口水祭1元瘋搶價

高露潔、好來、獅王牙膏漱口水祭1元瘋搶價

天氣漸漸回暖，春天腳步近了，「春季穿搭、抗敏保濕」等換季商品關鍵字搜尋逐步攀升，針對美妝保養、時尚服飾等春季所需，東森購物網、蝦皮購物精選商品祭出超值優惠，其中更有明星口腔護理商品下殺1元；PChome 24h購物則因應防疫需求，主打抗菌清潔用品，提供洗手乳、抗菌洗衣精及漂白水等優惠，網購族把握機會，為自己和家人打造健康舒適的春季生活。

女神節引爆顏值經濟！醫美級胜肽、A醇爆賣

女神節引爆顏值經濟！醫美級胜肽、A醇爆賣

電商女王節登場　明星美妝最低33元起

電商女王節登場　明星美妝最低33元起

網購族快看　電商9/9限定下單優惠整理

網購族快看　電商9/9限定下單優惠整理

舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

舊款iPhone價格狂降　三星S24系列現省破萬元

關鍵字：

99購物節99大檔電商優惠網購優惠

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面