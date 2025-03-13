歡慶世界口腔日！高露潔、好來、獅王牙膏漱口水祭1元瘋搶價

▲東森購物「女王節」活動持續至3/26止。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

天氣漸漸回暖，春天腳步近了，「春季穿搭、抗敏保濕」等換季商品關鍵字搜尋逐步攀升，針對美妝保養、時尚服飾等春季所需，東森購物網、蝦皮購物精選商品祭出超值優惠，其中更有明星口腔護理商品下殺1元；PChome 24h購物則因應防疫需求，主打抗菌清潔用品，提供洗手乳、抗菌洗衣精及漂白水等優惠，網購族把握機會，為自己和家人打造健康舒適的春季生活。

春天換季保養寵愛自己，東森購物依據站內銷售數據，發現「美妝保養」穩坐女王節人氣購物清單榜首，女性對於高機能護膚品、明星保養組合及開架彩妝的需求持續高漲，尤其是修護與抗老型精華液銷售表現最為亮眼，其次是保健品、珠寶飾品、時尚服飾、香水、3C產品。

想打造煥然一新的春日美肌，同時為衣櫃增添時尚新品，東森購物「女王節」活動持續至3/26止，除了全站優惠，活動期間不限金額即可獲得3%樂透金回饋，美妝、服飾及精品名錶也同步推出專屬折扣，美妝保養品最低3折起，服飾專區推出限時38折優惠，精品名錶與黃金珠寶專區也帶來「女王風華 奢華禮讚」驚喜活動，滿額有機會抽中0.10克拉藍寶石項鍊。

▲高露潔、舒酸定、牙週適、Lab52 齒妍堂等口腔護理商品，3/18至3/20限時優惠。（圖／蝦皮購物提供）

響應3/20世界口腔健康日，3/18至3/20蝦皮購物攜手高露潔、好來、舒酸定、牙週適、Lab52齒妍堂等口腔品牌推出優惠專區，牙膏、漱口水等明星商品連三日下殺1元，60秒快速清除牙菌斑的牙周適 基礎系列 牙齦護理牙膏、主打還原亮白齒色的Lab52齒妍堂 三麗鷗晶透牙膏，以及具高效酵素能深層潔淨的日本獅王 固齒佳Pro酵素全效/亮白牙膏，通通祭1元限時瘋搶價，讓消費者在換季之際，升級口腔護理迎接新季節。

春季氣溫起伏不定，細菌與病毒蠢蠢欲動，此時更要落實手部清潔與環境消毒，降低病毒傳播風險，而近期抗菌用品網購需求明顯攀升，PChome 24h購物觀察站上消費趨勢，包含「酒精濕紙巾、酒精、口罩、洗衣精」都闖進熱搜榜，其中，「漂白水、抗菌洗衣精」近一週業績較前週增長14%，「洗手乳」亦有10%成長。

▲正值傳染病流行季節，近期抗菌用品需求明顯攀升。（圖／PChome 24h購物提供）

正值傳染病流行季節，PChome 24h購物特別嚴選洗手乳、抗菌洗衣精、漂白水等防護必備品，即日起至3/17推出「超級品牌品類週」，像是擁有抗菌配方的「綠的GREEN潔手乳加侖桶3800ml」、「ARIEL 超濃縮抗菌抗臭洗衣精補充包1030gx6」，大容量下殺，經濟實惠；經常接觸的玩具、物品等則要定期以1000ppm的漂白水（1：50）擦拭消毒，以降低風險，「妙管家超強漂白水 4000g（4入/箱）」現在兩箱特價599元，單罐下殺不用75元。