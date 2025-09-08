　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊柳颱風重創台東農業　農業部今公告「專案補助防風支柱」補助

▲▼民進黨立委陳瑩、莊瑞雄關心楊柳颱風鳳梨釋迦復耕，農業部今公告「專案補助防風支柱」補助。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳瑩、莊瑞雄關心楊柳颱風鳳梨釋迦復耕。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

楊柳颱風重創東台灣，鳳梨釋迦、大目釋迦、文旦柚、香蕉、番石榴等作物損失慘重，全台農損逾4億元，最嚴重的台東釋迦，受損近2億元。民進黨立委陳瑩、莊瑞雄8月16日陪同行政院長卓榮泰前往台東勘災，當場提出協助農民復耕的具體建議，特別是針對番荔枝（鳳梨釋迦、釋迦）果樹，希望能補助「防風支柱」，減輕農民在復耕過程中的負擔。農業部今（8日）公告「專案補助防風支柱」，即日起至10月31日受理申請。

楊柳颱風帶來強風豪雨，造成台東農業災情慘重，鳳梨釋迦、大目釋迦、文旦柚、香蕉、番石榴等皆出現嚴重落果與倒伏。陳瑩與莊瑞雄在颱風來襲當天，即於立法院爭取將「楊柳颱風」準用即將三讀的《丹娜絲颱風災後復原條例》，並向農業部建議公告台東農損「全縣全品項」，同時針對主要品項爭取「免現勘」，農業部亦快速於8月15日公告。莊瑞雄強調，這些爭取並不是為了口號，而是要讓農民少跑流程、盡速整理田園、盡快復耕，減輕災後壓力。

8月16日陳瑩、莊瑞雄陪同卓榮泰台東勘災時，看到不少植株不堪強風暴雨，嚴重折損、斷裂、支柱倒塌、滿地落果，許多果農一整年的心血在風雨中化為烏有，農民苦哈哈的抱怨，重新種植也要兩、三年才能收成。

陳瑩表示，防風支柱補助正是協助農民復耕的重要措施，期盼能有效減輕農民負擔，讓台東農業逐步恢復元氣。莊瑞雄也說，「這次補助的防風支柱，正是農民最需要、最實際的工具，能幫助傾斜果樹在下一季更快恢復產能，也能讓重新種植的植株加強防災措施。」

▼農業部今公告「專案補助防風支柱」補助。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委陳瑩、莊瑞雄關心楊柳颱風鳳梨釋迦復耕，農業部今公告「專案補助防風支柱」補助。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委陳瑩、莊瑞雄關心楊柳颱風鳳梨釋迦復耕，農業部今公告「專案補助防風支柱」補助。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

陳瑩指出，防風支柱是鳳梨釋迦果樹最重要的保護措施，不僅能減少風災造成的樹體傾倒與枝幹折斷，更能提升果樹的防災韌性。雖然本次專案申請受理期限至今年10月31日止，但實際執行與補助使用可延長至2026年12月31日完成，農民可依照復耕進度靈活運用。陳瑩強調，會持續督促農業部各項農業協助措施落實到位，確保台東農民能夠在災後順利復耕，讓產業盡快恢復生機。

「颱風是老天的挑戰，但政府有責任幫助農民把風險降到最低。」莊瑞雄說，他將持續在立法院監督與推動後續農業防災政策，包括防風設施、保險制度、產銷調節等，希望一步步建立台東農業的防災韌性，讓農民的心血不再每逢風雨就付諸流水。

▼民進黨立委陳瑩、莊瑞雄關心楊柳颱風鳳梨釋迦復耕。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委陳瑩、莊瑞雄關心楊柳颱風鳳梨釋迦復耕，農業部今公告「專案補助防風支柱」補助。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委陳瑩、莊瑞雄關心楊柳颱風鳳梨釋迦復耕，農業部今公告「專案補助防風支柱」補助。（圖／立委莊瑞雄國會辦公室提供）

 
