　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸公開「一貫道復辟案」細節　鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

▲大陸公安沒收的一貫道相關刊物。（圖／翻攝中國反邪教網）

▲大陸公安沒收的一貫道相關刊物。（圖／翻攝中國反邪教網）

記者魏有德／綜合報導

大陸山東安丘市公安機關近日公開一起「一貫道」復辟案件細節稱，該組織自2022年至2024年初迅速發展600餘名成員，其中，包含30多名未成年人，並鼓吹「成員年齡越小，功德越大」，嚴重扭曲價值觀，危害社會安全，主犯包括小學教師在內，甚至利用職務便利引誘學生入會。

《中國反邪教組織網》文章稱，「一貫道」宣揚所謂「五教同源」、「三期末劫」，以「世界末日」「輪迴解脫」等說辭恐嚇民眾，並以「祛病消災、轉運避禍」為名行騙。

警方調查顯示，該組織透過洗腦材料、聚會及網路課堂對成員進行精神控制，並要求新成員立下「十條大願」，聲稱「脫離即遭天譴」，形成強烈精神束縛。

▲大陸公安破獲的一貫道佛堂。（圖／翻攝中國反邪教網）

▲大陸公安破獲的一貫道佛堂。（圖／翻攝中國反邪教網）

調查指出，組織多以熟人關係發展成員，層級分明，設有「點傳師—壇主—普通成員」等架構，活動範圍涵蓋山東多地並延伸全國，並透過強制學習班、分配任務及頻繁聚會，逐步切斷成員與正常社會的聯繫，並以收取「功德費」和販售書籍牟利，要求金額越高「功德越大」，對參與者形成財產與精神雙重控制。

警方指出，本案骨幹劉某濤、苑某民、董某華等人因破壞法律實施，已依《刑法》《治安管理處罰法》被判處六個月至三年不等徒刑，並處6000元至2萬元（人民幣）罰金。警方強調，類似邪教組織以精神控制與恐嚇利誘蠱惑群眾，嚴重侵害未成年人身心健康，將持續依法嚴打。

值得注意的是，大陸公安曾於2024年10月左右，在廣東逮捕三名台籍「一貫道」信徒，均為年齡70歲左右的長輩，另有一名信眾在廣西被捕，目前尚無法得知四人所涉入的案件是否為前述「一貫道」案收網後的相關行動，不過，這四名信眾至今仍未獲釋，須待正式起訴後才得以知曉其原委。

公開資訊顯示，一貫道在大陸屬於「會道門」組織，被認定是封建迷信組織，更是大陸刑法三百條裡明定的非法組織，情節重大者，最高可處無期徒刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了：重看10幾遍正常嗎
柯文哲交保首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油
LIVE／柯文哲交保後返家　首站回新竹探望柯媽
王者歸來！柯文哲被關1年「深知1現實」　名嘴：最後很可能妥協
快訊／中華隊10:2大勝澳洲　提前晉級
點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」
交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170
柯文哲退房交保！「2大袋」私人物品曝
快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸公開「一貫道復辟案」細節　鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

結束中國行！　詹皇專文刊載《人民日報》：籃球是連接彼此的橋樑

香港快運降落時撞草坪「起落架冒煙」！　香港機場北跑道一度關閉

陸男子熬藥忘關火出門27天鍋子燒乾　期間還補繳瓦斯費

日本參議員石平遭陸制裁　曾說「台灣不是中國一部份」

前艦長呂禮詩受《環球時報》專訪：出席活動是表達中國人對先輩的悼念

劉建超「失蹤」多日　港媒：李明祥疑主持中聯部

韓國對陸團客試行免簽　最長停留15天

血月伴魔都！　陸各地攝影愛好者開啟「紅月大比」

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

陸公開「一貫道復辟案」細節　鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

結束中國行！　詹皇專文刊載《人民日報》：籃球是連接彼此的橋樑

香港快運降落時撞草坪「起落架冒煙」！　香港機場北跑道一度關閉

陸男子熬藥忘關火出門27天鍋子燒乾　期間還補繳瓦斯費

日本參議員石平遭陸制裁　曾說「台灣不是中國一部份」

前艦長呂禮詩受《環球時報》專訪：出席活動是表達中國人對先輩的悼念

劉建超「失蹤」多日　港媒：李明祥疑主持中聯部

韓國對陸團客試行免簽　最長停留15天

血月伴魔都！　陸各地攝影愛好者開啟「紅月大比」

12星座9/8〜9/14週運！雙子座工作備受矚目、獅子座迎來濃烈愛情能量

以色列爆槍響！嫌搭上公車「朝乘客開槍」至少4死15傷

高雄總圖疑淪謎片場！「偷拍+廁所激戰」會員限定　館方發聲

柯文哲「交保後第一句話」　小草洗版哭了：重看10幾遍正常嗎

台塑四寶8月營收全數下滑　台塑月減10.2％衰退幅度最大

吳宗憲僅剩1節目！轉戰經營副業嘆「演藝圈難混」　揭當年踏上星途原因

森林帳篷搬進房！飯店「城市野遊趣」連假適用　加贈捷運票2張

香水廣告好勸敗！迪奧曠野之心10周年再邀強尼戴普展魅力

《寶可夢》電子精靈球推出！觸摸照顧皮卡丘萌翻、共157隻夥伴

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

大陸熱門新聞

2100人集體上吐下瀉　瀋陽師大流出「諾羅病毒」驚悚黑水！

陸「竄稀酸奶」爆紅　實測傻眼：直接住進廁所

陸男子熬藥忘關火出門27天鍋子燒乾 期間還補繳瓦斯費

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

女童泳池疑被吸走！消防開挖尋獲遺體

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

上下班擠爆！　上海地鐵出奇招：「拆座椅」多站25人

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

血月伴魔都！ 陸各地攝影愛好者開啟「紅月大比」

韓國對陸團客試行免簽　最長停留15天

香港快運降落時撞草坪「起落架冒煙」！　香港機場北跑道一度關閉

武漢發生開車撞人事件！　有人當場「捲入車底」

日本參議員石平遭陸制裁　曾說「台灣不是中國一部份」

更多熱門

相關新聞

波蘭邊境發現不明飛行物殘骸

波蘭邊境發現不明飛行物殘骸

波蘭警方7日晚間表示，在靠近白俄羅斯邊境地區的村莊發現一個不明飛行物體殘骸。路透指出，現場目前已經封鎖，無人受傷。

當鋪竊案嫌犯拒捕衝撞！高雄警連開4槍抓人

當鋪竊案嫌犯拒捕衝撞！高雄警連開4槍抓人

高雄婦誤入投資詐騙陷阱　警一語驚醒保住60萬

高雄婦誤入投資詐騙陷阱　警一語驚醒保住60萬

黑幫勾結地政士！退休婦遭詐2棟房+500萬存款

黑幫勾結地政士！退休婦遭詐2棟房+500萬存款

內埔警化身弱勢依靠　及時協助民眾救助申請

內埔警化身弱勢依靠　及時協助民眾救助申請

關鍵字：

一貫道山東警方公安宗教會道門

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

雪碧驚爆遭性侵

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面