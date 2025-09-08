陸公開「一貫道復辟案」細節　鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

▲大陸公安沒收的一貫道相關刊物。（圖／翻攝中國反邪教網）

記者魏有德／綜合報導

大陸山東安丘市公安機關近日公開一起「一貫道」復辟案件細節稱，該組織自2022年至2024年初迅速發展600餘名成員，其中，包含30多名未成年人，並鼓吹「成員年齡越小，功德越大」，嚴重扭曲價值觀，危害社會安全，主犯包括小學教師在內，甚至利用職務便利引誘學生入會。

《中國反邪教組織網》文章稱，「一貫道」宣揚所謂「五教同源」、「三期末劫」，以「世界末日」「輪迴解脫」等說辭恐嚇民眾，並以「祛病消災、轉運避禍」為名行騙。

警方調查顯示，該組織透過洗腦材料、聚會及網路課堂對成員進行精神控制，並要求新成員立下「十條大願」，聲稱「脫離即遭天譴」，形成強烈精神束縛。

▲大陸公安破獲的一貫道佛堂。（圖／翻攝中國反邪教網）

調查指出，組織多以熟人關係發展成員，層級分明，設有「點傳師—壇主—普通成員」等架構，活動範圍涵蓋山東多地並延伸全國，並透過強制學習班、分配任務及頻繁聚會，逐步切斷成員與正常社會的聯繫，並以收取「功德費」和販售書籍牟利，要求金額越高「功德越大」，對參與者形成財產與精神雙重控制。

警方指出，本案骨幹劉某濤、苑某民、董某華等人因破壞法律實施，已依《刑法》《治安管理處罰法》被判處六個月至三年不等徒刑，並處6000元至2萬元（人民幣）罰金。警方強調，類似邪教組織以精神控制與恐嚇利誘蠱惑群眾，嚴重侵害未成年人身心健康，將持續依法嚴打。

值得注意的是，大陸公安曾於2024年10月左右，在廣東逮捕三名台籍「一貫道」信徒，均為年齡70歲左右的長輩，另有一名信眾在廣西被捕，目前尚無法得知四人所涉入的案件是否為前述「一貫道」案收網後的相關行動，不過，這四名信眾至今仍未獲釋，須待正式起訴後才得以知曉其原委。

公開資訊顯示，一貫道在大陸屬於「會道門」組織，被認定是封建迷信組織，更是大陸刑法三百條裡明定的非法組織，情節重大者，最高可處無期徒刑。