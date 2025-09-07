「投資越南美容事業」高雄婦誤入詐騙陷阱　警一語驚醒保住60萬

▲鼓山區一名朱姓婦人，被女網友遊說投資越南美容事業，要求她先行匯款2萬美元至境外帳戶，經警方苦口婆心勸說，成功阻止詐騙。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

一通銀行行員的機警通報，成功守護婦人的血汗錢！高雄市鼓山區一名60歲朱姓婦人，日前在網路上結識一名女網友，被遊說投資越南美容事業，對方以高報酬話術及資金不足為由，要求她先行匯款2萬美元（約61萬元台幣）至境外帳戶。朱婦一時心動，前往銀行匯款時，被行員察覺有異立即報警。警方到場，苦口婆心勸說，朱婦這才醒悟過來，驚覺這是一場騙局，立刻打消匯款念頭，成功保住積蓄。

這起詐騙案件發生在4日下午3時許，鼓山分局龍華派出所接獲中華一路某家銀行行員通報，指出一名婦人疑似遭到詐騙。員警火速趕抵現場，發現朱姓婦人正在櫃檯辦理匯款手續。

朱婦向警方表示，匯款2萬美金是要用來購買美容用品，員警驚覺奇怪，這金額也未免太多了，經耐心追問與分析下，朱婦這才坦承，是女網友介紹投資海外美容事業，並承諾獲得高額獲利，還保證一定會歸還合夥金，才讓她心動匯款。

警方聽完後，對朱婦語重心長地勸說：「辛苦錢很難賺，看不到、摸不到的投資都有詐騙的成分在內。」這句話讓朱婦如夢初醒，終於打消匯款念頭，成功保住辛苦積蓄。

警方呼籲，詐騙集團常利用民眾渴望快速致富的心理，以「高獲利、穩賺不賠」等話術，包裝各種假投資專案，誘騙民眾將錢匯往境外帳戶。警方提醒，民眾應對來路不明的投資訊息提高警覺，切勿輕信網友或陌生人的片面之詞。若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，以確保自身財產安全。