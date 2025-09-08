買「靈骨塔」保證賺大錢！2婦遭詐逾千萬　一條龍分工手法曝

▲2女子買靈骨塔及生前契約遭到詐騙。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

以陳男為首的詐騙集團，自105年起在台中市設立多家公司，並招募業務員以買賣「靈骨塔投資保證獲利」的話術，2女子遭到誘騙不斷加購塔位、牌位及生前契約，短短2年詐得超過千萬元。彰化地院近日審結，依違反組織犯罪防制條例及加重詐欺等罪，判處張等6名被告1年6個月至4年10個月不等刑期，全案仍可上訴。

判決指出，主嫌陳男（已死亡）自105年起陸續成立「某物業管理顧問」、「某開發」及「某行銷顧問」等企業公司，並招募張、蕭、陳、鄧、詹及康等人擔任業務員。該集團先以話術佯稱可協助民眾銷售手中原有的塔位，再謊稱「買家要求搭配特定數量牌位、生前契約才能成交」，誘騙被害人不斷加購殯葬產品。

其中，被害女子於107年8月至109年6月間，遭該集團以「鴻源案賠償專案」、「買家需要湊足數量」等話術，陸續詐騙購買國寶南都塔位、牌位及生前契約，總金額高達741萬元。另一名被害人則於108年2月至109年11月間，被以類似手法詐騙購買塔位、生前契約，損失金額逾400萬元。

▲警方逮捕車手。（示意圖／ETtoday資料照）

詐騙過程中，業務員採「接棒式」進行，先由張男接觸被害人，再由蕭、陳、鄧等人以「換約」、「新買家」等理由接力詐騙，最後由詹、康等人以「節稅」、「需補足數量」等話術收尾。被害人曾要求與買家見面，卻遭以「商業機密」為由拒絕。

彰化地院審理時，法官痛斥該集團「利用人性弱點，造成被害人嚴重財產損害」，且犯後均否認犯行、未賠償損失，因此依違反組織犯罪防制條例及三人以上共同詐欺取財罪，判處張男應執行有期徒刑3年6月、蕭男應執行3年8月、詹男應執行4年10月、康男應執行3年，陳男、鄧女則分別被判處2年8月、2年4月。