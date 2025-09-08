　
社會 社會焦點 保障人權

彰化轎車衝騎樓撞爛機車！下車扶正裝沒事落跑　駕駛挨罰+吊照

記者唐詠絮／彰化報導

開車開到睡著？彰化市四維路(6)日凌晨發生一起離譜肇逃事件，一輛轎車疑似因駕駛精神不濟，竟直接衝進路邊民宅騎樓，猛烈撞倒機車。更令人傻眼的是，車內有人見狀立即下車後將機車「扶正」再倒退嚕駕車離去，整輛機車被撞到車身凹陷變形。警方據報後火速追查，將依法吊照開罰，絕不寬貸。

▲凌晨開車衝民宅撞毀機車。（圖／民眾提供）

▲凌晨開車衝民宅撞毀機車。（圖／民眾提供）

彰化警分局初步了解，6日凌晨約4點許接獲民眾報案，地點位於彰化市民族路與四維路的T字路口，有車輛不明原因衝入騎樓，撞倒機車後逃逸。員警到場後發現，被撞的機車車殼嚴重受損、車身變形，現場一片狼藉。警方調閱周邊監視器畫面後，發現一輛自小客車行經該路口時完全未減速，直接撞進騎樓，隨後車內有男子下車查看。他們雖然將被撞倒的機車扶正，但完全未試圖聯繫車主或報案處理，隨即駕車離開現場。

▲凌晨開車衝民宅撞毀機車。（圖／民眾提供）

▲凌晨開車衝民宅撞毀機車。（圖／民眾提供）

肇事車輛登記於一名24歲林姓男子名下，林男到案後向警方表示，當時是其友人開車，自己則坐在副駕駛座，並稱友人因「精神不濟」才會不慎撞入騎樓。他也強調願意負起賠償責任，並會聯絡該名駕駛到案說明。

不過，警方初步調查，肇事駕駛並未留下任何聯絡資訊給受害車主，明顯已構成肇事逃逸行為。儘管本次事故未造成人員傷亡，但由於機車受損嚴重，加上肇事者未履行義務，警方將依《道路交通管理處罰條例》第62條第1項舉發，處以1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

▲凌晨開車衝民宅撞毀機車。（圖／民眾提供）

▲凌晨開車衝民宅撞毀機車。（圖／民眾提供）

警方也提醒民眾，發生交通事故時應立即報警處理，並留在現場等待警方到場，同時應主動聯絡受害車主協商後續賠償事宜。若心存僥倖擅自離開現場，除了面臨罰款及吊照外，還可能涉及刑事責任，呼籲駕駛人切勿因小失大，以身試法。

09/06 全台詐欺最新數據

苗栗汽機車路口碰撞　騎士噴飛重摔送醫

苗栗汽機車路口碰撞　騎士噴飛重摔送醫

苑裡鎮苗50線與舊社4鄰路口6日發生交通事故！通霄分局山脚派出所於5時51分獲案，立即派員趕赴現場，經了解，為31歲陳姓男子駕駛自小客車，自舊社4鄰旁道路由北往南行駛，與39歲張姓男子騎乘普重機車沿苗50線由西往東直行時發生碰撞，該事故造成張姓騎士擦挫傷，送醫治療時意識清楚；雙方駕駛經檢測均無酒精反應，詳細肇事原因仍待釐清。

民眾以為是狗！警急攔車搜…驚見活鴨

民眾以為是狗！警急攔車搜…驚見活鴨

機車車禍！阿北轉彎撞少年飛進路邊車底

機車車禍！阿北轉彎撞少年飛進路邊車底

「小寶」不見了！　彰化男祭6.6萬紅包急尋愛寵

「小寶」不見了！　彰化男祭6.6萬紅包急尋愛寵

傳種蔥1甲地賺300萬　蔥博士不敗3招曝

傳種蔥1甲地賺300萬　蔥博士不敗3招曝

