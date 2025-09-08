　
生活

自己住水費1500元　過世夫託夢「找某某來」揪出原因

▲▼停水，水龍頭，自來水。（圖／資料照）

▲您家裡水費多少？（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科名醫施景中分享，岳母家中每期水費都1500元，始終找不出原因，「幾天前我仙逝的丈人托夢跟她說，去找某某人來看吧」，結果發現是「漏水」，順利解決問題。他說，「你可能不相信這種事，但是它就是發生了。」

「這是我岳母幾天前親口跟太太說的」，施景中7日在臉書表示，岳母家裡水費每次都要繳1500多元，但岳母常常在台北，如果如果在台南，也只有一個人在用水，怎麼樣也不可能用到這麼多水。

施景中指出，岳母找了好幾個水電來勘查，都找不出什麼原因，已經持續了一年以上；幾天前仙逝的丈人托夢跟岳母說，去找某某人來看吧（某某人是當初改建房子的設計師，房子已經改建20-30年以上了，已經很久沒聯絡）。

施景中提到，某某來了之後，很快發現問題出在什麼地方，也順利解決了問題，「你可能不相信這種事，但是它就是發生了，而且是我自己的親人親口所說。」

施景中說，「我相信靈魂不滅，雖然佛教不講靈魂，但是他可能會用另外一種形式存在。然後過世的親人，雖然你看不到，但有的一樣會在你身旁守護著你。（不過我倒是希望，丈人已經在西方極樂世界，隨著阿彌陀佛修行，不需要再掛念塵世中的我們）。」

對此，有網友留言，「隨阿彌陀佛修行，不需要再掛念麈世中的我們，+1。我也是如此告訴爸媽。」有人好奇原因是漏水嗎？施景中回應「是的」。

