谷歌4.8星爆紅！全美內陸州最紅炸雞竟是「台灣來的」　YTR朝聖

全美內陸州最紅炸雞竟是「台灣來的」！頂呱呱4.8星爆紅　YTR朝聖

▲台灣炸雞頂呱呱在內布拉斯加暴紅。

▲台灣炸雞頂呱呱在內布拉斯加暴紅。（圖／翻攝自YouTube／Tristan H. 崔璀璨，下同）

記者董美琪／綜合報導

來自台灣的炸雞品牌「頂呱呱」在美國內布拉斯加州林肯市意外爆紅，Google評分高達4.8星，人氣甚至超越在地許多連鎖速食品牌。生活在台灣的網紅崔璀璨回鄉發現這一現象後，實際造訪並拍片分享，直呼在台灣人口僅占0.03%的城市能有這樣的成績，令人難以置信。

影片中可見，不少當地消費者對餐點讚不絕口，最受歡迎的竟不是台灣人熟悉的炸雞，而是「雞柳條」。然而，美版菜單卻少了經典的「呱呱包」，取而代之的是「肉醬馬鈴薯泥」、「美式涼拌高麗菜」等配菜，讓不少台灣遊子覺得少了點家鄉味。

（圖／翻攝自YouTube／Tristan H. 崔璀璨）

▲▼台灣炸雞在內布拉斯加暴紅！美國人瘋頂呱呱。（圖／翻攝自YouTube／Tristan H. 崔璀璨）

▲▼台灣炸雞在內布拉斯加暴紅！美國人瘋頂呱呱。（圖／翻攝自YouTube／Tristan H. 崔璀璨）

有網友指出，頂呱呱能在美國立足的關鍵在於聯名合作。他們選擇與知名手搖飲品牌「功夫茶」（Kung Fu Tea）攜手經營複合店，藉由功夫茶的知名度與展店經驗，加上珍珠奶茶、多多綠等台灣飲品，成功吸引當地年輕族群。

▼美國的頂呱呱沒有販售招牌呱呱包，讓許多台灣游子直呼可惜。

▲▼台灣炸雞在內布拉斯加暴紅！美國人瘋頂呱呱。（圖／翻攝自YouTube／Tristan H. 崔璀璨）

這場「炸雞逆襲」被視為台灣美食打進國際市場的成功案例，證明除了堅持原味，更要懂得在地化調整。崔璀璨的朋友甚至大讚頂呱呱漢堡「比麥香堡好太多」，不少網友也笑說：「廁所乾淨得很台灣」、「紐約和洛杉磯的分店還有賣呱呱包，超熱銷！」顯示台味正在美國逐漸發光。

▼連廁所都被在地人評價很乾淨。

▲▼台灣炸雞在內布拉斯加暴紅！美國人瘋頂呱呱。（圖／翻攝自YouTube／Tristan H. 崔璀璨）

半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水

相關新聞

拿坡里炸雞、披薩現省2050元

拿坡里炸雞、披薩現省2050元

速食品牌「拿坡里」迎來周年慶，即日起限時2周祭出一系列限定優惠，包括大披薩、5塊炸雞特價199元，並推出3大買愈多省愈多組合，換算下來平均單件最低185元，最高現省2050元；至9月6日前再加碼凡名字對中2字，加1元還可多喝1.25L飲料1瓶。

頂呱呱炸雞桶限時7折　4夯品任選2款特價99元

頂呱呱炸雞桶限時7折　4夯品任選2款特價99元

繼光香香雞X坂本日常第2波聯名先看

繼光香香雞X坂本日常第2波聯名先看

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

速食店周三限定優惠一次看

速食店周三限定優惠一次看

