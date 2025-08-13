　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

速食店周三限定優惠一次看　肯德基買1送1、頂呱呱推99元套餐

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲速食店周三限定好康優惠包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食控快看，2大速食店周三限定好康來了，肯德基限時豪撒3大優惠券，包括雞塊買1送1、花生熔岩咔啦雞腿堡第2件3折等，頂呱呱則推限定組合餐百元有找，小確幸一次收。

肯德基會員限定「炸翻星期三」活動今（13）日限時開跑，本周祭出3大優惠，包括「上校雞塊買1送1」，8塊雞塊只要49元，換算下來平均每塊雞塊不到7元；「花生熔岩咔啦雞腿堡第2件3折」，2顆花生熔岩咔啦雞腿堡特價165元；「激省56折桶餐」，內含6塊咔啦脆雞優惠價239元，優惠券於今日上午10時30分起開放於PK APP領取，送完為止。

▲▼頂呱呱1斤雞脖子。（圖／業者提供）

▲頂呱呱推啃肉組合特價99元。（示意圖／業者提供）

頂呱呱周三會員日今（13）日限時登場，本周祭出「啃肉組合特價99元」，內含雞脖子1份+原味雞腿1隻，較原價可享69折折扣，今日限於官方LINE帳號領券且須於今天使用完畢，提醒桃園機場、松山機場門市不適用此優惠。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王祭出買大送小加碼優惠。（圖／業者提供）

另外，漢堡王至8月25日前則有「買大送小」加碼優惠，包括「買10塊雞塊送5塊雞塊特價99元」、「買雞薯條送小份辣薯球特價69元」，最高可享57折折扣，且換算下來每塊雞塊不到7元，CP值超高，各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠、南投服務區店不適用此優惠。

►拿坡里金賞烏魚子、濃起司派對披薩新上市　限時買1送1
►好市多外送「大烤雞」賣最好！Uber Eats首公布排行　香蕉也上榜
►五桐號夏季最新「抹茶系列」來了　紅豆粉粿抹茶冰必喝

