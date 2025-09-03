頂呱呱炸雞桶限時7折　4夯品任選2款特價99元

▲頂呱呱祭出「99呱狂節」活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「頂呱呱」從即日起至9月9日限時7天推出「99呱狂節」活動，包括9塊炸雞桶可享7折優惠，現省166元，還有4款人氣品項任選2款只要99元，最高打64折。

頂呱呱「99呱狂節」活動開跑，原價565元的「9塊雞重量桶」特價399元，現省166元，內含原味雞腿4塊和原味炸雞5塊，每塊原味炸雞加4元還可升級辣味炸雞。

「99爽爽配」則祭出4大人氣炸物包括呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊（6入），任選2款只要99元，最高打64折，提醒品項不得重複挑選，數量有限、售完為止，桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市則不適用此優惠。

▲摩斯漢堡開學超值省優惠一次看。

另外，摩斯漢堡至9月30日前則祭出「開學超值省」優惠，有6大系列共16種優惠組合，其中「元氣早餐79元」，品項有「玉子珍珠堡+大杯冰紅茶」及「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」；「銅板早餐推薦」集結培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡、蕃茄吉士蛋堡、摩斯貝果最低45元起。

「飲料+10元多1件」包括可樂／雪碧任選2杯、摩斯咖啡／摩斯經典奶茶任選2杯、香吉士蘇打／哈密呱蘇打任選2杯、耶加雪菲2杯等4種組合；以及各有2款的「夏日暢飲59元」、「買新品指定套餐送方塊薯餅」、「超值雙人餐299元」，只要在門市出示優惠券即享優惠。

MOS Order跨店取則同步推出優惠，包括「經典套餐2組優惠398元起」，可享海洋珍珠堡或薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡搭配摩斯雞塊6塊、薯條與大杯冰紅茶組合；「超值雙人餐298元」，包含海洋珍珠堡搭配薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、摩斯雞塊6塊、薯條與大杯冰紅茶2杯。