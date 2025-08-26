　
民生消費

「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名先看　坂本太郎炸雞桶只送不賣

▲▼「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名活動 。（圖／記者蕭筠攝）

▲「繼光香香雞X坂本日常」推出第2波聯名活動 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣速食品牌「繼光香香雞」今年8月找來Netflix超人氣動畫《坂本日常》跨界合作，繼首波引發熱烈討論後，再宣布推出第2波聯名活動，不僅有以「THE ORDER」為題的4款限量卡牌盲包，還有限量針織手提袋、環保收納袋等周邊，9月1日起全門市開跑；加碼抽只送不賣的限量坂本太郎炸雞桶造型抱枕。

▲▼繼光香香雞找來Netflix超人氣動畫《坂本日常》跨界推出限定套餐、周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲坂本日常聯名套餐持續販售。

「繼光香香雞X坂本日常」推出第2波聯名活動，延續販售「坂本日常聯名套餐」，內含大份香香炸雞、原味樂薯、墨魚甜不辣（海苔），搭配聯名紙袋及炸雞紙桶，吸睛度十足，每份售價289元。

▲▼「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名活動 。（圖／記者蕭筠攝）

▲第2波以限定版傳說組織「THE ORDER」打造4款限量卡牌。

這次更以限定版傳說組織「THE ORDER」打造4款限量卡牌，有「坂本太郎」、「大佛&神神廻」、「X／SLUR」、「南雲」等角色，其中「X／SLUR」為隱藏版，只要買聯名套餐就送卡牌盲包1張，共4款隨機贈送。

▲▼「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名活動 。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼加碼推出2款全新周邊小物。

▲▼「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名活動 。（圖／記者蕭筠攝）

再加碼推出2款限量周邊，「針織手提袋」印有坂本商店字樣，加價購239元；「環保收納袋」則搭配吊飾提供收納，實用又可愛，加價購299。

▲▼「繼光香香雞X坂本日常」第2波聯名活動 。（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛坂本太郎聯名抱枕只送不賣。

此外，至9月30日前凡於門市消費滿289元還可登錄發票參加抽獎，有機會抽中限量專屬聯名限定造型抱枕共10名，抱枕特意把主角「坂本太郎」變身成炸雞桶模樣，十分可愛，還有卡牌盲包、收納手提袋、針織手提袋、聯名證件套、優惠券等好禮，每張發票僅可登錄1次，每個身分證字號限中獎1次，中獎名單將於10月31日在官網、粉專公布。

▲▼「頂呱呱X湯姆貓與傑利鼠」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「頂呱呱X湯姆貓與傑利鼠」聯名推出2款限定美食。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼「頂呱呱X湯姆貓與傑利鼠」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

頂呱呱7月則攜手人氣動畫《湯姆貓與傑利鼠》展開聯名活動，有2款聯名美食，包括「濃濃起司炸雞」，在多汁炸雞上淋上起司，再撒滿濃郁起司粉，單點售價79元，另有派對桶特價699元；「濃濃起司紅茶雪泥」使用茶香濃郁的紅茶雪泥做為基底，再放上滑順起司奶蓋，中杯售價65元、大杯75元。

▲▼頂呱呱聯名《湯姆貓與傑利鼠》推出全新布標鑰匙扣。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

▲最新布標鑰匙扣有6款。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

近日加碼推出全新限量周邊「布標鑰匙扣」，不僅有超可愛傑利鼠被餐點砸到的一臉懵樣、湯姆貓雙眼被炸雞遮住的款式，還加入Tuffy，一共6款造型隨機送，只要於門市消費滿399元即可獲得1個，送完為止，提醒桃園機場、松山機場不參與此活動。

美食情報美食雲繼光香香雞坂本日常頂呱呱湯姆貓與傑利鼠

