肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

▲肯德基「炸翻星期三」活動今日限時開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基APP「炸翻星期三」活動今（20）日限時開跑，本周有3大優惠下殺42折起，包括「咔啦雞腿堡買1送1」，換算下來每顆漢堡不到48元，還有買炸雞送蛋撻桶餐等，上午10時30分起開放領取，送完為止。

▲買炸雞送蛋撻桶餐特價399元。

肯德基會員限定「炸翻星期三」活動，優惠包括「咔啦雞腿堡買1送1」，2顆堡特價95元，單顆48元有找；「買炸雞送蛋撻桶餐特價399元」內含咔啦脆雞6個+原味蛋撻6個；「蛋撻點心神券特價79元」內含雙色轉轉QQ球1份+原味蛋撻2個+小杯冰無糖綠茶1杯。

上述優惠券於今日上午10時30分起開放於PK APP領取，送完為止。

▲肯德基開學季優惠開跑。

另外，肯德基開學優惠季，至9月15日前祭出一系列限定優惠，包括「99元激省餐」內含咔啦脆雞2塊+小杯無糖茉莉綠茶1杯、「139激省餐」內含花生熔岩咔啦雞腿堡1個+原味蛋撻1個+小杯百事可樂1杯；還有「漢堡第2件5折」、「買套餐送漢堡」、「買漢堡送蛋撻」等。

加碼收4款點心買1送1，優惠品項有香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、草莓奶油格子鬆餅、上校雞塊；以及「買2盒蛋撻送雞塊特價385元」、「開學超值桶特價329元」、「炸雞可樂爽嗑桶特價299元」等好康。

▲頂呱呱本周三會員日祭出雞薯雙拼組特價129元。

頂呱呱今日也迎來周三限定會員日，本周祭出「雞薯雙拼組特價129元」，內含原味炸雞1塊+地瓜薯條1份+35元飲品1杯，較原價可享79折折扣，今日限於官方LINE帳號領券且須於今天使用完畢，提醒桃園機場、松山機場門市不適用此優惠。