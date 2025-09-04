　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

拿坡里「炸雞、披薩現省2050元」　名字對中2字喝1元可樂

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里周年慶優惠開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「拿坡里」迎來周年慶，即日起限時2周祭出一系列限定優惠，包括大披薩、5塊炸雞特價199元，並推出3大買愈多省愈多組合，換算下來平均單件最低185元，最高現省2050元；至9月6日前再加碼凡名字有「可」或「樂」，加1元還可多喝1.25L飲料1瓶。

拿坡里周年慶優惠即日起至9月17日於全門市開跑，可享「大披薩或5塊炸雞單組特價199元」，並祭出組合優惠包括「3組585元」、「5組950元」、「10組1850元」，平均一件最低只要185元，現省高達2050元，內用、外帶皆享優惠。

同步推出銅板價加購好康，品項包括「現炸脆薯特價40元」、「香草烤雞翅特價50元」、「雙份起司特價50元」、「1.25L瓶裝飲料特價30元」。

另至9月6日前還有加碼優惠，名字中有「可」或「樂」的消費者，出示身分證明可享有外帶、內用大披薩或5塊炸雞特價199元外，再加1元即可多獲得1.25L飲料1瓶。

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲頂呱呱最新「99呱狂節」活動。

頂呱呱至9月9日前則推出「99呱狂節」活動，優惠包括「9塊雞重量桶」特價399元，現省166元，內含原味雞腿4塊和原味炸雞5塊，每塊原味炸雞加4元還可升級辣味炸雞。

「99爽爽配」有4大人氣炸物，包括呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊（6入），任選2款只要99元，最高打64折，提醒品項不得重複挑選，數量有限、售完為止，桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市則不適用此優惠。

【你可能也想看】

►迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市　限時7天免費加醬油粉粿
►麥當勞「夏季優惠券」限時42天開跑　大薯、麥克雞塊加1元多1件
►4家手搖飲推「組合優惠」　指定飲品下殺2杯39元起

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」　送醫搶救中
快訊／新青安重大鬆綁！　行政院今拍板
不滿羅智強踢館黃暐瀚　沈富雄重批：中間選民不要你這嘴臉
恐怖瞬間曝！台中女騎士遭「吞噬」　重輾胸腹四肢亡
「4個兒子全死了」台中百歲嬤跌地求救　見警泣訴
欠千萬賭債！　一家3口陪葬
快訊／高雄女腐屍今解剖　妹妹悲痛現身
前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！　現場照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超多KOL愛的普渡拜拜神器！再忙一箱就搞定「旺旺綜合零食箱」誠意滿滿拜出好運氣

拿坡里「炸雞、披薩現省2050元」　名字對中2字喝1元可樂

頂呱呱炸雞桶限時7折　4夯品任選2款特價99元

超商中秋禮盒「集結吉伊卡哇、Kitty」　7-11取貨再送購物金

全家炸雞桶下殺！泡麵、可樂、雪糕買1送1　超商限時優惠一次看

肯德基「3大優惠券」今天限定領　原味蛋撻買1送1

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

超多KOL愛的普渡拜拜神器！再忙一箱就搞定「旺旺綜合零食箱」誠意滿滿拜出好運氣

拿坡里「炸雞、披薩現省2050元」　名字對中2字喝1元可樂

頂呱呱炸雞桶限時7折　4夯品任選2款特價99元

超商中秋禮盒「集結吉伊卡哇、Kitty」　7-11取貨再送購物金

全家炸雞桶下殺！泡麵、可樂、雪糕買1送1　超商限時優惠一次看

肯德基「3大優惠券」今天限定領　原味蛋撻買1送1

「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅　最高稅率78.2％

AirPods Pro 3發表在即　傳採隱藏式按鍵、充電盒更輕薄

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天全市暫停垃圾清運1天

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

禾榮科申購夯！抽中一張有望現賺25萬元　首日就破7萬筆參與

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

講3次「不知怎打啦！」　館長看93閱兵喊嚇尿：青鳥會萬念俱灰

【無菸大使鬼轉英文老師】蔣萬安撂英文遭邰智源糾正！

消費熱門新聞

全家炸雞桶下殺！超商限時買1送1懶人包

限今天！全家咖啡買3送3　7-11買7送7

拿坡里炸雞、披薩現省2050元

日本麝香葡萄來台每盒399元　7-11嚐鮮杯99元

寵物客製婚戒正夯！

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

超商中秋禮盒「集結吉伊卡哇、Kitty」　7-11取貨再送購物金

超商軍人節全店85折　全聯咖啡免費喝

全聯連續3天延長營業時間！中元優惠倒數一次看

肯德基「3大優惠券」今天限定送

頂呱呱炸雞桶限時7折　4夯品任選2款特價99元

超多KOL愛的普渡拜拜神器！再忙一箱就搞定「旺旺綜合零食箱」誠意滿滿拜出好運氣

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

更多熱門

相關新聞

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長到年底

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長到年底

不只「涮乃葉」，同屬日本雲雀集團的橫濱牛排的「平日午餐不限時」，同時也延長到12月31日，自助吧吃好吃滿6小時，但只限定宜蘭新月廣場店 、高雄SKM Park店、中壢中山東路店、桃園統領廣場店。

肉次方推A5和牛吃到飽

肉次方推A5和牛吃到飽

網紅一口氣嗑5家新北必比登滷肉飯

網紅一口氣嗑5家新北必比登滷肉飯

頂呱呱炸雞桶限時7折　4夯品任選2款特價99元

頂呱呱炸雞桶限時7折　4夯品任選2款特價99元

萬波首度推出水梨系列飲品

萬波首度推出水梨系列飲品

關鍵字：

美食情報美食雲拿坡里頂呱呱

讀者迴響

熱門新聞

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面