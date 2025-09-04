拿坡里「炸雞、披薩現省2050元」　名字對中2字喝1元可樂

▲拿坡里周年慶優惠開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「拿坡里」迎來周年慶，即日起限時2周祭出一系列限定優惠，包括大披薩、5塊炸雞特價199元，並推出3大買愈多省愈多組合，換算下來平均單件最低185元，最高現省2050元；至9月6日前再加碼凡名字有「可」或「樂」，加1元還可多喝1.25L飲料1瓶。

拿坡里周年慶優惠即日起至9月17日於全門市開跑，可享「大披薩或5塊炸雞單組特價199元」，並祭出組合優惠包括「3組585元」、「5組950元」、「10組1850元」，平均一件最低只要185元，現省高達2050元，內用、外帶皆享優惠。

同步推出銅板價加購好康，品項包括「現炸脆薯特價40元」、「香草烤雞翅特價50元」、「雙份起司特價50元」、「1.25L瓶裝飲料特價30元」。

另至9月6日前還有加碼優惠，名字中有「可」或「樂」的消費者，出示身分證明可享有外帶、內用大披薩或5塊炸雞特價199元外，再加1元即可多獲得1.25L飲料1瓶。

▲頂呱呱最新「99呱狂節」活動。

頂呱呱至9月9日前則推出「99呱狂節」活動，優惠包括「9塊雞重量桶」特價399元，現省166元，內含原味雞腿4塊和原味炸雞5塊，每塊原味炸雞加4元還可升級辣味炸雞。

「99爽爽配」有4大人氣炸物，包括呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊（6入），任選2款只要99元，最高打64折，提醒品項不得重複挑選，數量有限、售完為止，桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市則不適用此優惠。