　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營為何要當罷團側翼？　從「藍營4個誤判」一次看懂

▲▼ 罷免團體送件。（圖／記者湯興漢攝）

▲罷免團體送件。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

不論在民進黨內部、罷免團體內部，乃至社會各界，勢必會有一股疑惑與不安，認為罷免已經進入第三階段，「催票」是關鍵，勢必會進入一場選舉模式的熱戰，但為何民進黨始終不願意成為「主幹」，偏偏繼續維持「罷團最大側翼」的角色。一位綠營人士表示，如果釐清罷團的本質就能理解原由，而國民黨就是從最一開始，對罷團的特質有誤解，才累積了後續4個誤判情勢的關鍵。

綠營人士表示，要看懂民進黨應該扮演的角色之前，應該先釐清罷免團體，或是公民團體的本質。他說，國民黨就是從一開始對公民團體有誤解，才導致後續兵敗如山倒，概略可以整理出4個誤判。

第一個誤判，是「誤判社會民意的轉變」。綠營人士分析，去年因國會改革法案所催化出來的「青鳥行動」是一個社會民意轉向的開端，在沒有政黨大力動員力道的前提下，可以有10萬民眾包圍立法院，就是一個引子，但當時的國民黨沒有察覺社會民意的改變，尤其是年輕族群的轉變。

這位人士說，國民黨當時的因應作法是攻擊這個族群，貼上青鳥標籤，攻擊跟嘲諷青鳥，並且持續宣傳藍白在立法院是多數民意，而總統賴清德只有40％支持度的少數總統，這類似我安慰的論述，以鞏固自己支持者。

第二個誤判，是「誤判民意不滿藍白情緒已在沸騰」。綠營人士說，第一次青鳥行動包圍立法院的時候，算是第一次敲響對藍白的警鐘，但在野黨顯然沒有警醒，仍持續推動各種爭議法案，而這一把大火被點燃，就是大規模刪凍總預算。

這位人士不諱言地說，行政院當時面對總預算案的因應作法，把藍白刪凍各部會預算中，攸關民生、國防、阻礙國家發展的重點全部透過製作圖卡、影片，用最白話的方式進行社會溝通，這算是很大力的在煽風點火，也是這把星星之火，可以燎原的原因。

▼去年「青鳥行動」，成為大罷免的開端。（資料照／經濟民主連合提供）

▲▼7萬人包圍立院高空照曝光 青鳥行動。（圖／經濟民主連合提供）

第三個誤判，是「誤判年輕人」。綠營人士表示，這大概是國民黨的硬傷，國民黨從過去就高度不理解年輕族群，以為年輕族群是被民進黨所操控，被民進黨洗腦。

他說，年輕族群最討厭的，就是被以長輩姿態，「從上而下」的態度叨念與教誨，國民黨始終沒有理解這一點；因此，看到國民黨的操作，嘲諷青鳥被洗腦，被民進黨操控等，都只是把年輕人推得更遠，甚至讓年輕人更有凝聚力、更有黏著性，更致力於推動罷免。

綠營人士表示，從年輕人的特性，就可以理解，為何國民黨、民進黨都不可能去主導任何一場大型的社會運動，更不可能是一場大型、遍佈全國的大罷免。他說，如果還記得去年民進黨團總召柯建銘第一次喊出「全國大罷免」時，不論黨內外，都以為柯總召是不是壓力太大瘋了，但其實不是柯建銘一人多有煽動能力，而是他比較早看出年輕人的這股反動力量在躁動，他知道勢不可擋，所以喊出大罷免只是順水推舟罷了。

這位人士說，從此可以看出，「以黨領罷」本身是違背民意，違背民主精神的行為。這也是為何民進黨的角色定位會是「罷免團體最大側翼」。

第四個誤判是，「誤判『親共』的殺傷力」。綠營人士表示，「親共」的標籤一直都在藍白身上，這毋庸置疑，從去年國民黨立院黨團總召傅崐萁帶著大批藍營立委到對岸面見王滬寧，逐一跟王滬寧握手的畫面，被大量在社群上宣傳，這種宣傳方式，不用多餘的剪輯、口白，也不用過多文宣介紹，簡直就要了國民黨的命。

這位人士說，有一個重要的轉捩點，是退役軍官的揭竿起義。他說，大多數退役軍官的成長歷程，是在黨國教育體系下，「反民進黨、反台獨」是根深柢固的觀念，但國民黨也不要忘記，「反共」也是軍人教育的核心。

綠營人士說，所以當曹興誠董事長高舉「反共」的旗幟時，很多退役的人士會開始反思，國民黨這幾年來的種種行為，其實嚴重違背了他們的成長教育跟成長歷程，違背了對於保衛國家的基本認知。

他說，退伍軍人都會有私下的同學群組，這些群組是有高度凝聚力的，大多數國民黨的鐵粉支持者，會在群組裡高談闊論，抨擊民進黨政府，但不要忘記沈默螺旋，其中也有很多退役軍官不一定抱持一樣的看法，只是這群人比較隱性。因此，後來幾位軍退的人士站出來時，在退役軍官的群體中，泛起不小的漣漪與警醒。

▼傅崐萁訪問中國，面見王滬寧。（圖／ETtoday資料照）

▲▼傅崐萁,王滬寧,傅崐萁訪陸,傅崐萁訪中。（圖／記者蔡儀潔攝）

綜觀上述國民黨的4個誤判，綠營人士表示，這時候再回過頭來看，民進黨秘書長林右昌被罷免團體炎上這件事，就可以印證，罷免團體不太可能會是民進黨所能操控，甚至也因為林右昌炎上事件，反而更可讓民進黨的黨公職有個警醒，就是接下來誰有認真幫忙、誰沒有認真幫忙，罷免團體或民進黨支持者都會看在眼裡。

他說，這反而是一種無形的督促力道，讓民進黨公職被迫自主投入協助大罷免。所以，這是民進黨在領導罷免團體？還是罷免團體在催動民進黨？這應該是一翻兩瞪眼的事情了。

▼民進黨秘書長林右昌都有可能被罷免團體炎上。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，民進黨秘書長林右昌。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中一中學生墜樓！　爬牆失足摔下
確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階
以軍襲伊朗78死！菁英死傷慘重　軍事領導層全殞命
快訊／逢甲校樹壓死學生　現場鮮花、卡片悼念
車子發不動！表妹舔引擎「是甜的」怒報警　表哥慘了
逼車挑釁1分鐘！下秒自撞護欄　32歲賓士女身分曝光
台中現實版《寄生上流》　隔壁偷挖洞！鄰居客廳變他房間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

入籍大陸還收到兵單　陸委會：避免役男逃兵「維護服役公平性」

黃國昌喊廢監院藍委幫連署　她譏國民黨失心瘋：大罷免搞這個？

確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階　新竹罷團成立雙罷總部

林佳龍出席菲律賓127週年國慶酒會　宣布延長對菲免簽入境一年

率團赴陸參加海峽論壇　馬英九：盼藉面對面互動舒緩兩岸緊張關係

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

綠營為何要當罷團側翼？　從「藍營4個誤判」一次看懂

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

不用再連上6天班！　下半年多2連假「不補班」

幕後／大罷免遇亂流！綠營陸戰打底　祭5招要當「罷團最強側翼」

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

入籍大陸還收到兵單　陸委會：避免役男逃兵「維護服役公平性」

黃國昌喊廢監院藍委幫連署　她譏國民黨失心瘋：大罷免搞這個？

確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階　新竹罷團成立雙罷總部

林佳龍出席菲律賓127週年國慶酒會　宣布延長對菲免簽入境一年

率團赴陸參加海峽論壇　馬英九：盼藉面對面互動舒緩兩岸緊張關係

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

綠營為何要當罷團側翼？　從「藍營4個誤判」一次看懂

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

不用再連上6天班！　下半年多2連假「不補班」

幕後／大罷免遇亂流！綠營陸戰打底　祭5招要當「罷團最強側翼」

入籍大陸還收到兵單　陸委會：避免役男逃兵「維護服役公平性」

基隆安樂某社區驚傳墜樓　男19F掉落躺中庭慘死

黃國昌喊廢監院藍委幫連署　她譏國民黨失心瘋：大罷免搞這個？

免費大腸癌篩檢擴大「已87萬人受檢」　早期發現存活率逾9成

台中一中驚傳學生墜樓！上廁所被鎖爬牆脫困　2樓摔下骨折

《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議

伊朗「擊落2架」以色列F-35戰鬥機　俘虜女飛行員！殘骸照曝光

謝金河：好的經營者像一座燈塔　向台股卓越經營者致敬

以色列越過所有紅線！　伊朗：與美國外交可能性終結

確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階　新竹罷團成立雙罷總部

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

政治熱門新聞

出國當心踩紅線！申請1護照恐丟台灣身分

行政院核定！下半年增2個3天連假　明年將迎9個連續假日

不用再連上6天班！　下半年多2連假「不補班」

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

不喜歡館長「又不得不談」　許甫：綠營快憋出內傷

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

明年喜迎9次連假　2月只上14天班、10月也有2次3天假

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

綠營為何要當罷團側翼？　從「藍營4個誤判」一次看懂

黃國昌反對砍地方補助款　綠委轟：藍白當初亂刪總預算的惡果

確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階　新竹罷團成立雙罷總部

幕後／大罷免遇亂流！綠營陸戰打底　祭5招要當「罷團最強側翼」

力堵違規轉運、低價傾銷　卓榮泰：有助對美談判取得有利位置

史哲恐成大罷免破口？　陳揮文：賴清德在扯罷團後腿

更多熱門

相關新聞

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

由「高雄雙罷劫」發起罷免綠委立委黃捷與許智傑行動，至第二階段連署截止前夕，因連署書數量不足，決定不送件，昨宣告行動告一段落。這已經是第二度罷免黃捷運動失敗。綠委黃捷近日也收到罷免民眾來信，稱過去大家相信負責人徐尚賢很正派，但卻有新聞報導稱總部解散且連署被一個中國人拿走，大家都很著急「希望黃捷想想辦法幫我們要回來或銷毀」。對此黃捷也喊話團，公開銷毀所有連署書，並承諾不會在未來另作他用，別肖想再次挑戰司法底線，讓參與罷捷的民眾能夠安心。

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

大罷免的風向變了　「大成功」勝券未必在握

大罷免的風向變了　「大成功」勝券未必在握

藍營發動罷綠委13連敗　許智傑：這才是紮紮實實民意

藍營發動罷綠委13連敗　許智傑：這才是紮紮實實民意

快訊／就是罷不掉！藍營二度鎖定罷免都失敗　黃捷回應了

快訊／就是罷不掉！藍營二度鎖定罷免都失敗　黃捷回應了

關鍵字：

大罷免國民黨民進黨側翼

讀者迴響

熱門新聞

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

以色列宣布「關閉全球使館」

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾

女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」

印航機長絕望求救通話曝　17秒後失控墜毀

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

快訊／伊朗第四波反擊以色列　耶路撒冷傳爆炸

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

出國當心踩紅線！申請1護照恐丟台灣身分

花嶼國小附幼僅一人畢業！抱走24件獎品

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面