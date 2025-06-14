綠營為何要當罷團側翼？　從「藍營4個誤判」一次看懂

▲罷免團體送件。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

不論在民進黨內部、罷免團體內部，乃至社會各界，勢必會有一股疑惑與不安，認為罷免已經進入第三階段，「催票」是關鍵，勢必會進入一場選舉模式的熱戰，但為何民進黨始終不願意成為「主幹」，偏偏繼續維持「罷團最大側翼」的角色。一位綠營人士表示，如果釐清罷團的本質就能理解原由，而國民黨就是從最一開始，對罷團的特質有誤解，才累積了後續4個誤判情勢的關鍵。

綠營人士表示，要看懂民進黨應該扮演的角色之前，應該先釐清罷免團體，或是公民團體的本質。他說，國民黨就是從一開始對公民團體有誤解，才導致後續兵敗如山倒，概略可以整理出4個誤判。

第一個誤判，是「誤判社會民意的轉變」。綠營人士分析，去年因國會改革法案所催化出來的「青鳥行動」是一個社會民意轉向的開端，在沒有政黨大力動員力道的前提下，可以有10萬民眾包圍立法院，就是一個引子，但當時的國民黨沒有察覺社會民意的改變，尤其是年輕族群的轉變。

這位人士說，國民黨當時的因應作法是攻擊這個族群，貼上青鳥標籤，攻擊跟嘲諷青鳥，並且持續宣傳藍白在立法院是多數民意，而總統賴清德只有40％支持度的少數總統，這類似我安慰的論述，以鞏固自己支持者。

第二個誤判，是「誤判民意不滿藍白情緒已在沸騰」。綠營人士說，第一次青鳥行動包圍立法院的時候，算是第一次敲響對藍白的警鐘，但在野黨顯然沒有警醒，仍持續推動各種爭議法案，而這一把大火被點燃，就是大規模刪凍總預算。

這位人士不諱言地說，行政院當時面對總預算案的因應作法，把藍白刪凍各部會預算中，攸關民生、國防、阻礙國家發展的重點全部透過製作圖卡、影片，用最白話的方式進行社會溝通，這算是很大力的在煽風點火，也是這把星星之火，可以燎原的原因。

▼去年「青鳥行動」，成為大罷免的開端。（資料照／經濟民主連合提供）



第三個誤判，是「誤判年輕人」。綠營人士表示，這大概是國民黨的硬傷，國民黨從過去就高度不理解年輕族群，以為年輕族群是被民進黨所操控，被民進黨洗腦。

他說，年輕族群最討厭的，就是被以長輩姿態，「從上而下」的態度叨念與教誨，國民黨始終沒有理解這一點；因此，看到國民黨的操作，嘲諷青鳥被洗腦，被民進黨操控等，都只是把年輕人推得更遠，甚至讓年輕人更有凝聚力、更有黏著性，更致力於推動罷免。

綠營人士表示，從年輕人的特性，就可以理解，為何國民黨、民進黨都不可能去主導任何一場大型的社會運動，更不可能是一場大型、遍佈全國的大罷免。他說，如果還記得去年民進黨團總召柯建銘第一次喊出「全國大罷免」時，不論黨內外，都以為柯總召是不是壓力太大瘋了，但其實不是柯建銘一人多有煽動能力，而是他比較早看出年輕人的這股反動力量在躁動，他知道勢不可擋，所以喊出大罷免只是順水推舟罷了。

這位人士說，從此可以看出，「以黨領罷」本身是違背民意，違背民主精神的行為。這也是為何民進黨的角色定位會是「罷免團體最大側翼」。

第四個誤判是，「誤判『親共』的殺傷力」。綠營人士表示，「親共」的標籤一直都在藍白身上，這毋庸置疑，從去年國民黨立院黨團總召傅崐萁帶著大批藍營立委到對岸面見王滬寧，逐一跟王滬寧握手的畫面，被大量在社群上宣傳，這種宣傳方式，不用多餘的剪輯、口白，也不用過多文宣介紹，簡直就要了國民黨的命。

這位人士說，有一個重要的轉捩點，是退役軍官的揭竿起義。他說，大多數退役軍官的成長歷程，是在黨國教育體系下，「反民進黨、反台獨」是根深柢固的觀念，但國民黨也不要忘記，「反共」也是軍人教育的核心。

綠營人士說，所以當曹興誠董事長高舉「反共」的旗幟時，很多退役的人士會開始反思，國民黨這幾年來的種種行為，其實嚴重違背了他們的成長教育跟成長歷程，違背了對於保衛國家的基本認知。

他說，退伍軍人都會有私下的同學群組，這些群組是有高度凝聚力的，大多數國民黨的鐵粉支持者，會在群組裡高談闊論，抨擊民進黨政府，但不要忘記沈默螺旋，其中也有很多退役軍官不一定抱持一樣的看法，只是這群人比較隱性。因此，後來幾位軍退的人士站出來時，在退役軍官的群體中，泛起不小的漣漪與警醒。

▼傅崐萁訪問中國，面見王滬寧。（圖／ETtoday資料照）



綜觀上述國民黨的4個誤判，綠營人士表示，這時候再回過頭來看，民進黨秘書長林右昌被罷免團體炎上這件事，就可以印證，罷免團體不太可能會是民進黨所能操控，甚至也因為林右昌炎上事件，反而更可讓民進黨的黨公職有個警醒，就是接下來誰有認真幫忙、誰沒有認真幫忙，罷免團體或民進黨支持者都會看在眼裡。

他說，這反而是一種無形的督促力道，讓民進黨公職被迫自主投入協助大罷免。所以，這是民進黨在領導罷免團體？還是罷免團體在催動民進黨？這應該是一翻兩瞪眼的事情了。

▼民進黨秘書長林右昌都有可能被罷免團體炎上。（資料照／記者李毓康攝）

