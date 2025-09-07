快訊／大雷雨晚間狂轟北北基　警戒範圍曝

▲氣象署7日晚間針對北北基地區發布大雷雨即時訊息。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象署7日晚間7點27分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時30分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。



大雷雨即時訊息示警區域

基隆市：七堵區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區。

台北市：士林區、北投區。

新北市：淡水區、汐止區、三芝區、石門區、八里區、金山區、萬里區。

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）



中央氣象署7日晚間6點05分也針對19縣市發布豪大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台中市地區有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，台南以北、宜蘭、花蓮地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及山洪爆發，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨地區：台中市。

豪雨地區：新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣、台北市、新北市

大雨地區：嘉義市、彰化縣、新竹市、台東縣、嘉義縣、基隆市、高雄市、台南市、桃園市、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、新北市、屏東縣

