生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／４縣市大雷雨！國家警報響　3地山區暴雨轟2小時

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲氣象署針對4縣市發布大雷雨即時訊息。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

受雲系北移影響，氣象署下午2時21分針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分止。桃園、新北與新竹縣山區有暴雨，已發布災防告警，區域內民眾請留意溪水暴漲並儘速撤離。

氣象署表示，新北、桃園、新竹縣與苗栗縣有大雷雨，持續時間至下午3時15分，期間慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

新北市大豹溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）有暴雨或暴雨發生機率，持續時間至下午4時21分，區域內民眾應遠離河川，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動。

大雷雨即時訊息示警區域
 新北市 三峽區
桃園市 中壢區、大溪區、楊梅區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區
新竹縣 竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣 苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、頭份市、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

災防告警區域
桃園市 復興區
新北市 三峽區
新竹縣 橫山鄉、尖石鄉

▲▼大雷雨。（圖／氣象署）

▲大雷雨區域。（圖／氣象署）

更多新聞
快訊／４縣市大雷雨！國家警報響　3地山區暴雨轟2小時

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

中央氣象署今（6日）下午4時12分針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚5時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

快訊／雙北國家警報響　大雷雨炸6縣市「防冰雹」

快訊／雙北國家警報響　大雷雨炸6縣市「防冰雹」

快訊／大雷雨轟3縣市！持續1.5小時　國家警報響

快訊／大雷雨轟3縣市！持續1.5小時　國家警報響

快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響

快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響

