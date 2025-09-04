快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

▲台北午後雷陣雨。（示意圖／記者呂佳賢攝）
中央氣象署持續針對15縣市發布大雨特報，並於下午2時52分起發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括新北市、台北市、桃園市、新竹縣，持續時間至下午4時；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域
新北市 中和區、永和區、新店區、三峽區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區
台北市 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、文山區、南港區
桃園市 大溪區、龍潭區、復興區
新竹縣 竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、尖石鄉
▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）
氣象署下午2時54分也針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市宇內溪（宇內橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午4時52分。
另外，2時58分針對新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、新北市逮魚堀溪發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午4時57分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。氣象署提醒，上述區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。
山區暴雨災防告警
影響時間：04日白天
＊警戒區域：新北市石碇區、新北市坪林區、新北市烏來區、新北市三峽區、新北市新店區、桃園市復興區、新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉
▲氣象署已針對15縣市發布大雨特報 。（圖／氣象署提供）
