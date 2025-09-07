花蓮文旦柚國際布局！直通沃爾瑪會員店　大陸一線城市同步嚐鮮

▲「文旦柚出口封櫃啟運記者會」，正式啟動花蓮文旦柚出口作業，象徵花蓮農業邁向國際市場新里程碑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

9月7日，花蓮縣政府與花蓮縣農會於瑞穗鄉富興村「花鳳田包裝場」舉辦「文旦柚出口封櫃啟運記者會」，正式啟動花蓮文旦柚出口作業，象徵花蓮農業邁向國際市場的新里程碑。

今年花蓮文旦柚除拓展至中國大陸、香港、日本、新加坡、馬來西亞等多元市場外，更透過與全球零售業鉅子沃爾瑪集團合作，直接進入中國大陸山姆會員店銷售，讓花蓮文旦以高品質品牌形象直面消費者，開創出口行銷新局。

花蓮縣是全台主要文旦柚產區之一，種植面積約占全國四分之一，年產量約15,000公噸。花蓮文旦以果形勻稱、果肉細緻、風味優良著稱，深受國內外市場喜愛。近年縣府推動「外銷集貨流程改善計畫」，從田間管理、用藥改善到包裝場升級，全面導入標準化與自動化，逐步建立「一條龍」把關模式，確保果品品質。

在立法院國民黨團總召傅崐萁奔走協調下，中國大陸市場自去年重啟進口，已有19家集貨場與45處供果園取得核准；今年再增6家包裝廠及58處果園，出口規模顯著擴大。更具突破性的是，今年外銷封櫃抵達廈門口岸清關後，不再僅透過批發市場轉手，而是直接進入沃爾瑪山姆會員店，並以全程冷鏈配送至北京、上海、深圳、廣州等一線城市，讓「花蓮文旦」品牌直達終端消費者。

縣府同步推動「2025花蓮文旦柚節」，以「文旦創新」為主題，邀集15家在地業者研發跨界產品，將文旦融入日常生活。並自8月底至10月9日，攜手全聯福利中心在全台1,200多家門市上架，推出發票抽獎活動，提升能見度與消費誘因。

此外，9月13日至14日縣府前石雕廣場將舉辦「柚香良菜市集」，設置60多個攤位，提供文旦料理、蔬食美食、親子互動與舞台演出；瑞穗地區也同步推出「農遊輕旅行」，邀請民眾親臨果園，體驗產地到餐桌的美好過程，讓花蓮文旦不僅是一顆水果，更成為融合觀光、農遊與生活美學的品牌體驗。

縣長徐榛蔚表示，今年花蓮文旦在出口封櫃、沃爾瑪零售合作及文旦柚節行銷上，都展現花蓮農業的純淨魅力與國際潛力。她感謝各級農會、國際通路及貿易商的支持，強調未來縣府將持續以「出口、品牌、通路」三箭齊發，深化國際布局，讓「花蓮文旦柚」成為台灣優質農產走向世界的代表。

出席貴賓包括立法委員傅崐萁、花蓮縣議員鍾素政、縣府農業處長陳淑雯、花蓮縣農會理事長呂律均、總幹事吳昆儒、常務監事余國基及理監事等人、瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇等人共同見證。

