大陸 大陸焦點 特派現場

瞄準2030世足賽！陸國足決定公開選聘總教練　國籍不限需全職工作

▲▼中國足協新一屆主席由宋凱當選。（圖／CFP）

▲大陸足協主席宋凱。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國足近年一再在世足資格賽鎩羽而歸，改組過後的大陸足協今（5）日決定公開選聘國家男子足球隊總教練，強調旨在大力加強新週期國家隊建設，有效快速提升國家隊競技實力和水平，打造作風優良、能徵善戰、為國爭光的國家男子足球隊。

▲大陸國足在世界盃18強資格賽小組賽中以0比7慘敗日本。（圖／路透）

▲大陸國足在世界盃18強資格賽小組賽中以0比7慘敗日本。（圖／路透）

徵聘公告顯示，職務名稱為國家男子足球隊主教練（總教練，下同），目標是持續提升國家男子足球隊競技水平和國際足聯排名，完成2030年世界杯參賽目標任務。報名截止日期定在2025年9月20日，代表徵集時間為15天。

報名條件和資格為，持有職業級教練證書且執教執照在有效期內；有國際足聯、洲際足聯主辦的國家隊正式賽事決賽階段總教練執教經歷或有歐洲、亞洲高水平聯賽主教練執教經歷；原則上60週歲以下，國籍不限，須全職工作；具有較強的溝通交流能力。

此外，大陸足協還要求報名者需身體健康，品行端正，具有良好的社會形象；無興奮劑違規問題，無違法犯罪記錄和可能影響正常履行國家隊相關職責的法律糾紛；深刻把握現代高水平比賽技戰術特點、競爭態勢和發展趨勢，秉持積極主動的比賽理念和技戰術風格。

09/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

