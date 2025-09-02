同事揪訂飲料「用點數喝免錢」他糾結想戳破！網炸鍋：很合理

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

上班族難免會想揪同事訂飲料、下午茶，有網友表示，辦公室同事揪點手搖飲，後來才發現，主揪的那杯是用點數免費兌換的，可是點數是平時大家跟單累積來的，「等於我們請他喝」，糾結要不要戳破。貼文曝光引發熱論，大多數人紛紛不挺，「這不就是外賣團主的福利嗎XD」、「不爽不要訂。」

有網友在Threads發文，提到該同事問大家要不要喝手搖飲，買完後才發現主揪的那杯是用點數換的，所以不用錢。但他認為，是因為大家一起點飲料才有點數，主揪這樣換，等於同事們請他喝飲料，猶豫到底該不該戳破對方。

貼文引發議論，就有人留言直呼，「如果沒有他幫大家訂，你連計較的機會都沒有呦」、「如果每次都他訂、他分、他處理，那我不會計較，如果是只出一張嘴讓別人弄的，我就會計較」、「電話費要不要錢？每個人都問要不要時間？這麼爽的差事你為什麼不做？」「怎麼不換成你來訂？那麼喝免費的人就是你。」

發文還被轉貼到PTT的Gossiping板，鄉民紛紛搖頭，「幫訂飲料本來就是吃力不討好的事情」、「不然誰要開團」、「去整合訂單的人有免費飲料喝很合理」、「能理解你生氣，但遲到被罵是他被罵。有些有回扣有些沒有，不然自己來團」、「幫訂東西超麻煩的，每個人都不一樣。」