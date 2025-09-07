酒駕4度被抓！男擦撞機車落跑還衝撞警被送辦　再吃18張罰單

記者陸運陞／新北報導

新北市林口區今天（7）凌晨12時許，一輛汽車行駛在文化三路二段上，卻不斷偏移擦撞路邊機車，駕駛並未下車查看，直接加速逃逸。警方獲報前往攔截圍捕，但有警員遭到衝撞，所幸僅受到輕傷。將駕駛攔下後，發現其渾身酒氣，且查出之前曾有過3次酒駕紀錄，警方依法帶回偵辦，另開出18張罰單。

▲有多次酒駕紀錄的許男，因酒駕肇事逃逸，遭警方攔截圍捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，涉嫌酒駕肇事撞警的47歲許姓男子，6日晚間與朋友相約在林口文化三路二段某汽車旅館喝酒唱歌，凌晨時分許男自行開車離開，沿著文化三路直行，行經文化三路二段卻不慎擦撞路邊臨停的機車，許男卻未下車查看，反而加速逃離現場。民眾見狀紛紛撥打110報案處理。

▲酒駕的許男自認逃脫警方追查，棄車徒步逃跑仍遭逮獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，立即展開攔截圍捕，警員下車攔查時，許男卻直接衝撞，導致警員肢體輕微擦、挫傷，送醫治療後無大礙。最後許男將車停在育林街，隨後下車徒步逃跑，但仍被趕來的支援警力逮捕，經酒測數值高達0.94 mg/l，員警立即逮人。

經查許男為酒駕累犯，包含這次已多達4次，警詢後依公共危險、妨害公務罪移送新北地檢偵辦，而許男逃逸沿途違規，警方另開出18張罰單，最高可處14萬1000元罰鍰。

▲許男不但遭公共危險罪、妨害公務罪移送，另被開出18張罰單。（圖／記者陸運陞翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。