　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北男喝藥酒提神送貨恍神自撞！「車頭包號誌桿」一度受困

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區21號越堤道今天（3日）上午8時許發生車禍，一輛小貨車往三重方向向右偏移自撞號誌桿，造成駕駛受困於車內，警消獲報，出動器材車輛協助駕駛脫困，經搶救順利救出，但駕駛右腳有骨折及開放性傷口，身體也有多處擦挫傷。由救護車送往醫院治療，警方發現駕駛有酒駕情況，將依法函送偵辦。

▲蔡男酒駕送貨，途中自撞電線桿，受困車內被警消救出。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蔡男酒駕送貨，途中自撞電線桿。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，在工地工作的33歲蔡姓男子，今早開車從樹林送材料到新莊，但出發前蔡男卻飲用藥酒提神，途中沿著樹林環河路往三重方向行駛，但行經新莊區21號越堤道14K+900處時，蔡男突然恍神向右偏靠，徑直撞上號誌桿，貨車車頭嚴重凹陷，蔡男遭夾困車內。

▲蔡男酒駕送貨，途中自撞電線桿，受困車內被警消救出。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蔡男受困車內，警消破壞車體救出。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消抵達現場，發現蔡男受困車內無法動彈，立即以工具破壞車體，並以絞鍊將車體拉開協助脫困；警消順利將蔡男救出後，替其消毒包紮止血，由救護車送往亞東醫院就醫。警方對蔡男進行酒測，酒測值為0.21mg/L，蔡男坦承，開車前為了提神才喝了些藥酒。警訊後依公共危險罪函送新北地檢署偵辦。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲蔡男酒駕送貨，途中自撞電線桿，受困車內被警消救出。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蔡男自撞號誌桿，車頭嚴重凹陷。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中山女高學生「校長室前吃便當」爭取訂外送
10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光
鄧愷威「解鎖」大聯盟生涯首次板凳清空！雙方爆衝突
賴慧如「中彈」領便當下車　含淚告別八點檔
快訊／毒駕嗎啡超標1106倍　逆撞康橋7童判決出爐
快訊／雨區擴大　16縣市大雨特報
iPhone 17系列預估售價出爐！
賓賓哥正式道歉了！　遭炎上發聲
女1天接7人猝死！　男客幫逃跑下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遏止「炸街猴」橫行　台中環警監取締163輛開罰54萬

鶯歌10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光

新北男喝藥酒提神送貨恍神自撞！「車頭包號誌桿」一度受困

獨／國中師駕車撞籃球架送醫　警報聲停不了...超帥好心人出手解決

快訊／驚悚毒駕嗎啡超標1106倍　逆撞釀康橋7童輕重傷判決出爐

半年222艘次！中共船艦頻闖金門限制海域　海巡全程監控

桃園大學生騎車！巷口遭計程車撞飛重摔　現場畫面曝光

印女遭拐來台賣淫哭訴　好心男客助逃...囂張人蛇竟2度登門要人

電動機車擦撞小黃！女騎士酒測超標　通緝犯身分曝直接被逮

騎腳踏車出門買東西遇死劫！高雄女慘死巨輪下　身分確認了

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

遏止「炸街猴」橫行　台中環警監取締163輛開罰54萬

鶯歌10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光

新北男喝藥酒提神送貨恍神自撞！「車頭包號誌桿」一度受困

獨／國中師駕車撞籃球架送醫　警報聲停不了...超帥好心人出手解決

快訊／驚悚毒駕嗎啡超標1106倍　逆撞釀康橋7童輕重傷判決出爐

半年222艘次！中共船艦頻闖金門限制海域　海巡全程監控

桃園大學生騎車！巷口遭計程車撞飛重摔　現場畫面曝光

印女遭拐來台賣淫哭訴　好心男客助逃...囂張人蛇竟2度登門要人

電動機車擦撞小黃！女騎士酒測超標　通緝犯身分曝直接被逮

騎腳踏車出門買東西遇死劫！高雄女慘死巨輪下　身分確認了

若私下遇到徐巧芯會願意合照？　王世堅：只要她不比中指我都ok

獨家專訪／朴炯植吃馬東石拳頭：跟我臉一樣大！　真實比對太驚人

蕾菈烏雅嘴成真！婚禮爆氣脫口「如果再結第三次婚」　昔日恩愛畫面遭網挖

遏止「炸街猴」橫行　台中環警監取締163輛開罰54萬

「2025世界閩南語金曲盛典」海選開跑 　白冰冰號召徵選閩南語歌王

兩院互動更積極　卓榮泰：主動啟動協商、部長要負責第一線溝通

六都青年買房頭期款曝　1縣市「晚1年買多付百萬」

中橫公路薛家場附近路基修復　今解除限重3.5公噸車輛管制

台中新光三越新招牌高掛　網瘋傳「官宣」9/30復業...館方回應了

國際大廠加速投入　研調估2030年AR眼鏡出貨量達3210萬台

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

社會熱門新聞

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

台南國中14歲女學生午休墜樓左腳骨折頭部腫包意識清楚送醫

三重機車貨車相撞滿地零件碎片　騎士不治

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

台積電渣夫偷吃得性病　美女正宮反被家暴

18歲男撞貨櫃車慘死　嬤傷心崩潰

獨／乾冰截肢詐保主嫌助友「燒重傷」成功理賠

更多熱門

相關新聞

民眾檢舉「騎士酒駕載童」　酒測0.57警方竟放人

民眾檢舉「騎士酒駕載童」　酒測0.57警方竟放人

高雄市楠梓區一名孫姓男子向媒體投訴，指控加昌派出所員警在處理一起酒駕案件時疑似「輕放」。他表示自己親眼目睹李姓男子酒後騎車載小孩，行為相當危險，他隨後將監視器畫面提供給警方，沒想到雖然員警到場進行酒測，並確認李男確實有飲酒，最後卻沒有依規定送辦，讓他質疑警方執法有瑕疵，駕零容忍根本是口號。對此，高雄市警察局也已經介入調查，初步認定員警處理有瑕疵。

SPA大亨無照酒駕撞死空少　判6年8月拒入監

SPA大亨無照酒駕撞死空少　判6年8月拒入監

逢低買進前進核心！「寶亞鴻公舘」低總價、輕首付

逢低買進前進核心！「寶亞鴻公舘」低總價、輕首付

枋寮路口驚險對決　小客車左轉慘被大貨車擦撞

枋寮路口驚險對決　小客車左轉慘被大貨車擦撞

醉騎士衝進鳳梨田　酒測值0.77送辦

醉騎士衝進鳳梨田　酒測值0.77送辦

關鍵字：

新莊酒駕自撞

讀者迴響

熱門新聞

江祖平怒PO性侵男正面照！

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

YTR蕾菈宣布離婚！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

台積電工程師　公務機當約砲神器

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面