新北男喝藥酒提神送貨恍神自撞！「車頭包號誌桿」一度受困

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區21號越堤道今天（3日）上午8時許發生車禍，一輛小貨車往三重方向向右偏移自撞號誌桿，造成駕駛受困於車內，警消獲報，出動器材車輛協助駕駛脫困，經搶救順利救出，但駕駛右腳有骨折及開放性傷口，身體也有多處擦挫傷。由救護車送往醫院治療，警方發現駕駛有酒駕情況，將依法函送偵辦。

▲蔡男酒駕送貨，途中自撞電線桿。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，在工地工作的33歲蔡姓男子，今早開車從樹林送材料到新莊，但出發前蔡男卻飲用藥酒提神，途中沿著樹林環河路往三重方向行駛，但行經新莊區21號越堤道14K+900處時，蔡男突然恍神向右偏靠，徑直撞上號誌桿，貨車車頭嚴重凹陷，蔡男遭夾困車內。

▲蔡男受困車內，警消破壞車體救出。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消抵達現場，發現蔡男受困車內無法動彈，立即以工具破壞車體，並以絞鍊將車體拉開協助脫困；警消順利將蔡男救出後，替其消毒包紮止血，由救護車送往亞東醫院就醫。警方對蔡男進行酒測，酒測值為0.21mg/L，蔡男坦承，開車前為了提神才喝了些藥酒。警訊後依公共危險罪函送新北地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲蔡男自撞號誌桿，車頭嚴重凹陷。（圖／記者陸運陞翻攝）