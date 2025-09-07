永康連棟鐵皮火警！　3人受困驚險脫困疑電氣設備釀災

▲台南永康中華路RC建築連棟鐵皮加蓋上午發生火警，消防人員迅速佈署灌救，火場屋內3人一度受困，消防員緊急架梯與引導協助安全脫困。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區中華路一處RC建築連棟鐵皮加蓋，7日上午發生火警，火勢猛烈，現場有3名民眾受困屋內，所幸消防人員接獲報案後迅速到場佈署灌救，緊急架梯與引導下，3人均順利脫困，火勢於短時間內控制並撲滅，無人員傷亡，初步研判起火原因疑似電氣設備異常，詳細起火原因仍待火調人員鑑定。

台南市消防局鹽行分隊指出，該處建築為鐵皮加蓋連棟住宅，一旦起火延燒速度極快，極易造成人命傷亡與財產損失。消防隊強調，住宅裝設「住宅用火災警報器（住警器）」可在火災初期即時警示，爭取寶貴逃生時間，是居家防火最基本的保障。

消防局局長李明峯提醒：「這起案件再次凸顯住警器的重要性，若能及早發出火災警報，民眾就能爭取更多逃生時間。」並呼籲市民平時定期檢查家中電線與插座是否老化，尤其是臥室、客廳等高使用率區域，避免過載與短路風險。

市長黃偉哲也呼籲：「火災無情、預防先行，務必裝設住警器並熟悉家庭避難路線，才能在關鍵時刻保命。」消防局再次提醒民眾落實「用火用電三不」原則：不離視、不超載、不老舊，防災從日常做起，安全從家庭開始。