50秒內失控撞毀！　葡萄牙纜車脫軌16死「疑因纜索斷裂」

▲里斯本纜車「榮耀升降機」脫軌撞毀。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

葡萄牙里斯本纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）3日脫軌撞毀，造成至少16人死亡。根據最新調查結果，儘管纜車當日稍早通過例行檢查，纜索卻在事故前斷裂，而且僅使用337天，遠低於預期的600天壽命。

葡萄牙國家運輸安全辦公室聲明，「檢視現場殘骸後立即確定，連接兩節車廂的纜索斷裂。」司機曾啟動緊急剎車系統阻止出軌，包括氣動剎車與手動剎車，但目前尚不清楚，另一個自動剎車是否也如預期啟動。

葡萄牙航空及鐵路事故調查局（GPIAAF）證實，儘管當天上午例行目視檢查，並未發現纜索或剎車系統異常，但事故發生前，無法對纜索與車廂分離處的狀況進行目視檢查。

該纜車已有140年歷史，專門設計讓人們在里斯本的陡峭山坡上下穿梭，不只是居民重要的交通工具之一，也是很受歡迎的旅遊景點。調查顯示，事故發生時，車廂以時速60公里高速撞擊建築物，整個過程僅發生在短短50秒之內。

這起事故導致至少16死20傷，罹難者包括5名葡萄牙人、3名英國人、2名南韓人、2名加拿大人，以及美國、烏克蘭、瑞士、法國各1名國民。傷患有6人送入加護病房搶救，3人輕傷。

葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）形容此事件為「我們近代史上最大悲劇之一」。調查人員強調尚未得出事故原因的最終結論，將於45天內提交完整初步報告。