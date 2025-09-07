　
地方 地方焦點

桃園25處親子館奧林匹克運動會　期孩子們在運動中成長

▲桃園25處親子館奧林匹克運動會　

▲桃園25處親子館奧林匹克運動會，在歡樂中登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市25處親子館聯合大型活動-奧林匹克運動會，6日於中原大學體育館展開。5支隊伍、超過350組，逾千名大小朋友參加，並有許多親友組成加油團熱情助陣，競賽活動規劃了寶寶障礙賽、滾大球、射箭及接力賽等多元賽事，希望孩子能在遊戲中學習、在運動中成長。

▲桃園25處親子館奧林匹克運動會　

▲大小朋友進場。（圖／市府提供）

副市長王明鉅出席活動指出，桃園市是全臺唯一設立婦幼局的縣市，顯示市府對婦幼政策的重視。婦幼局自成立以來，積極推動各項托育補助、親子館及托育服務，讓父母能無後顧之憂照顧孩子，也讓孩子在安全友善的環境中健康成長。婦幼局的成立不僅展現市府的決心，更象徵市府將持續提供更多元、更完善的支持，協助年輕世代安心生養，建立幸福家庭。

▲桃園25處親子館奧林匹克運動會　

婦幼局表示，府積極推動公共及準公共托育政策，截至目前已設置56處公共托育設施，並輔導私立托嬰中心及居家保母與市府簽訂準公共契約，簽約率逾九成。

另自114年4月起創新實施「友善托育補助2.0」政策，針對經濟弱勢、未成年父母、原住民及經社工評估具需求等家庭，如符合公共托育設施第一序位兒童，送托至鄰近準公共托嬰中心或居家保母，市府將補助其差額，使托育費用與送托公托相同，以有效減輕家長負擔。未來市府將持續布建公共托育設施並深化準公共托育服務，落實桃園成為友善育兒的幸福城市。

