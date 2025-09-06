賴清德提執政3隻黑天鵝　林濁水憂：對憲政僵局「灰犀牛」視而不見

▲民進黨前立委林濁水。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨日與立法院民進黨團立委餐敘，並提及執政面臨3隻黑天鵝，分別是對美關稅、大罷免後續影響、風災復原進度。對此，前立委林濁水今（6日）發文痛批，民進黨全黨對「憲政僵局」這隻灰犀牛視而不見，如此反應令人驚嚇。

林濁水提到，賴清德總統昨日晚間和立法院民進黨團立委聚餐時說，目前台灣有三隻黑天鵝帶來執政不安定因素，分別是對美關稅、大罷免後續影響、風災復原進度。

林濁水認為，三隻黑天鵝之中，「風災復原進度」的處理，是可以操之在賴清德的，理應不會導致如所謂「黑天鵝」一般，有長遠的後續影響。

不過，林濁水指出，「對美關稅」就不同了，其影響巨大深遠，不幸的是，結果如何，關鍵操之在川普不可預測的反覆，但是過去我方因應態度策略仍大有改善的空間，等關稅底定後，處理肯定也十分麻煩，然而，妥善因應仍然可以讓傷害降到最小。

林濁水強調，比起黑天鵝更可怕的是總統沒提到的「灰犀牛」，也就是「憲政體制欠缺解決朝小野下行政立法僵局機制的困局」，事實上「大罷免後續影響」這隻黑天鵝就是灰犀牛暴衝才飛來的。

林濁水感慨，賴清德不面對，甚至提都不提灰犀牛，不只處理不了「大罷免後續影響」這隻黑天鵝，另外兩隻黑天鵝的處理都必然變得棘手。

最後，林濁水憂心，甚至未來遇到一隻隻的白天鵝都可能變成黑天鵝，可驚的是灰犀牛明明就在眼前，民進黨上上下下都視而不見，如此反應令人驚嚇。