帛琉國務長訪台與林佳龍會晤　艾古斯：挺台灣參與「國際刑警組織」

▲外交部長林佳龍（圖右）贈禮給帛琉共和國國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro，圖左）。（圖／外交部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部長林佳龍昨（5日）會晤帛琉國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）伉儷，艾古斯此次訪台目的為參與「2025國際警察合作論壇」，在會晤過程中，艾古斯則強調，帛琉將持續支持台灣參與「國際刑警組織」（INTERPOL），捍衛台灣及全球打擊犯罪的共同權益。

艾古斯訪台出席「2025國際警察合作論壇」，林佳龍昨日與其會晤，並代表我國政府誠摯歡迎艾古斯部長訪台參與「2025國際警察合作論壇」，增進台帛緊密合作關係。

林佳龍表示，今年1月擔任特使訪問帛琉期間受到艾古斯部長盛情接待，很高興本次能在台北歡迎艾古斯部長伉儷來訪，艾古斯部長也即將出席在索羅門群島舉辦的「太平洋島國論壇」（PIF）。

林佳龍指出，雖然今年包含台灣在內的所有夥伴皆未受邀出席PIF，我國仍與各國就彼此關注議題持續深化交流，盼請艾古斯部長續秉「太平洋之道」（Pacific Way）多元與包容精神，在PIF場域堅定支持台灣。

此外，林佳龍進一步說明，明年將由帛琉主辦PIF峰會及相關的夥伴會議，外交部自去年起推動的「榮邦計畫」屆時也將在帛琉向與會的各國領袖展現台帛合作成果，以行動落實「總合外交」的施政理念。

艾古斯部長則感謝林佳龍部長及我國政府盛情接待，表示台帛邦誼穩固，歷久彌新，並盛讚台帛兩國多年來在各領域合作成果豐碩，也期待未來在我國推動的榮邦計畫下台帛能更深化其他領域的交流。

最後，艾古斯強調，打擊犯罪不分國界，台灣在犯罪防治領域卓有貢獻，帛琉也將持續支持台灣參與「國際刑警組織」（INTERPOL），捍衛台灣及全球打擊犯罪的共同權益。

▼外交部長林佳龍（中）與帛琉國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro，左二）伉儷合影留念。 （圖／外交部提供）