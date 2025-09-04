　
建德國中招生跳票！棒球隊變「樂樂棒球社」體育生傻眼：被騙了

▲基隆市建德國中傳出招生爭議。（圖／翻攝自Google Map）

▲基隆市建德國中傳出招生爭議。（圖／翻攝自Google Map）

記者閔文昱／綜合報導

基隆市建德國中剛開學就爆出招生爭議！有多名學生與家長投訴，校方招生時強調將延續建德國小的棒球隊，卻在開學後發現僅有「樂樂棒球社」，沒有正規校隊，讓不少家長痛批根本是把孩子「騙」進學校，導致孩子們的棒球夢一度中斷。對此，校方坦言，會規劃從成立社團開始，未來會努力朝成立棒球隊的方向前進。

據了解，基隆在棒球資源上相較新北等縣市不足，過去不少建德國小球員都選擇到外縣市升學。這次部分家長因校方承諾留在基隆就近就學，如今卻發現僅能以社團形式練習，連比賽資格都難以取得。基隆市棒球委員會主委劉韋巡也證實，家長普遍感到失望，認為校方宣傳與實情落差過大。

對此，建德國中校長沈俊光回應，原規劃是希望建德國小球員能整隊升上國中，惟部分學生選擇就讀秀峰國中體育班，導致人數不足以申請校隊，只能暫以社團模式過渡，目前已與教育處溝通，將爭取經費與支援，未來朝正式組隊方向努力。

教育處副處長楊永芬則指出，將協助學校發展棒球社團，並提供相關補助，以維護學生興趣，目前基隆市棒球發展以信義國中為重點學校，其他多數學校則以社團方式培育人才。市府也會透過交流賽、夏令營等計畫，避免棒球基層斷層。

09/03 全台詐欺最新數據

基隆中元祭「迎斗燈」遊行　車隊繞行市區祈求平安

基隆中元祭「迎斗燈」遊行　車隊繞行市區祈求平安

在熱鬧的鑼鼓聲與北管樂音中，基隆年度盛事「鷄籠中元祭」重頭戲「迎斗燈」遊行於今（4日）下午隆重舉行，吸引大批市民與遊客沿街觀賞，共同感受傳承171年的傳統祭典魅力。今年由輪值主普吳姓宗親會率先領隊，各姓宗親會斗燈車依序繞行市區，場面既莊嚴又熱鬧。

U18中華隊首戰中國 鍾亦恩扛先發

U18中華隊首戰中國 鍾亦恩扛先發

賴清德接見3支冠軍棒球隊　宣布發行東園國小紀念郵票

賴清德接見3支冠軍棒球隊　宣布發行東園國小紀念郵票

員工加錯油「柴油車灌95汽油」　加油站判賠26萬

員工加錯油「柴油車灌95汽油」　加油站判賠26萬

雞籠中元祭邁入第171年　雨都漫步十週年推《中元不離普：十年軌跡》策展活動

雞籠中元祭邁入第171年　雨都漫步十週年推《中元不離普：十年軌跡》策展活動

