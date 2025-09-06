創辦人孫婿爆料「人體實驗」　老牌醬油求償40萬被打臉

▲東成醬油品牌創立於西元1958年。（圖／翻攝東成醬油網頁）

記者葉國吏／綜合報導

台南知名醬油品牌、曾是林志玲婚禮伴手禮的「東成醬油」，因基因改造黃豆的指控，將創辦人孫女婿、前特助周子敬告上法院，要求道歉並賠償40萬元。周子敬在臉書公開質疑東懋食品用基因改造黃豆進行人體試驗，引發食品安全討論。法院判決周子敬言論屬公共議題合理評論，駁回東懋要求。

事件起因於周子敬在「東成幸福購物商城」粉專的一篇貼文，直指東懋食品製造的醬油涉及基因改造黃豆，還暗示消費者恐成人體試驗的對象。東懋食品認為此言論損害公司形象，尤其「東成醬油」曾是名模林志玲婚禮的伴手禮，品牌價值不言而喻。周子敬的身份更讓事件倍受關注：他不僅是前特助，還曾因性騷擾醜聞引發爭議。

根據判決書指出，周子敬辯稱貼文根據媒體報導，旨在提醒食品安全問題，並非蓄意抹黑。檢方早前也認定此言論屬公共利益討論，未構成誹謗。東懋食品不服提起再議，但遭台南高檢署駁回。周子敬的主張引發一場關於食品企業透明度與消費者知情權的社會辯論。

台南地院判決指出，企業作為公共監督的對象，應容忍合理範圍內的批評。法院認為周子敬的言論基於事實，未構成名譽損害或惡意攻擊。引用最高法院見解，對公共議題的激烈用詞只要事實基礎存在，仍屬合理評論。最終，法院駁回東懋食品的訴求，全案訴訟費用由東懋負擔，基改風波暫告段落。