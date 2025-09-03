Google Pixel 10系列上市就下殺　蘋果迎發表「無機上榜」

記者蘇晟彥／綜合報導

8月台灣手機市場再度迎來空前的降價潮，尤其新機與舊機的交錯期，讓通路降價操作再度加速，根據傑昇通信統計2025年8月全台門市銷售資料顯示，本月降價榜機型整體總降幅落在9%~37%之間，單月降幅更達4%至29%；在所有降價機型中，月降價冠軍由Google Pixel 10系列奪下，全線下殺4,000元，當月剛上市即進入降價戰局，而motorola g56單月降幅高達29%，居月降幅冠軍，總降價雙冠王則由Google Pixel 9 Pro XL（16GB/512GB）領銜，累計降幅達16,100元，總降幅達37%，不僅凸顯市場競爭的激烈，也反映品牌在新舊產品交替間的去化壓力。

台灣手機市場在 8 月持續陷入激烈價格戰，搶攻新學期換機潮，本月共計有七個品牌入列，值得關注的是，Google新舊機並進，降價機型數量最多，尤其Pixel 10系列，8月甫上市即全面降價4,000元，成為月降價冠軍，與過往新機先維持原價策略明顯不同，傑昇通信推測，這與電信業者如中華電信、台灣大哥大等「獨家通路」策略有一定關聯，當電信業者的銷售壓力與促銷需求提前釋放，促使其他通路藉由降價加速新機推廣，也形成品牌與通路共贏局面。

本月降幅最大、降價幅度近三成的motorola g56（8GB/128GB），也成為8月降幅比例最高的焦點。這款機型自七月上市以來，短短一個月降幅29%，相較同級機型更為大膽，傑昇通信表示，隨著各品牌不斷推出萬元以下AI手機，競爭白熱化之下，業者採取利市搶攻、以量取價的策略，透過短期內積極降價作為最直接的突破口，藉此增加市佔率，畢竟六千有找就能入手具備IP69超防水與軍規認證的三防手機，無疑是預算型消費者換機首選。

在累積總降價幅度方面，華碩ROG Phone 8（16GB/512GB）及Google Pixel 9 Pro XL（16GB/512GB）以高達37%的總降幅並列第一。傑昇通信指出，華碩ROG Phone 8於一年半前推出，以電競旗艦為賣點，隨競爭對手新機陸續推出，通路逐步調降空機價格，累計價差達13,300元，印證在產品周期尾聲，通路尚有餘量時，利用降價求去化；相較之下，Google Pixel 9 Pro XL累積總降價金額高達16,100元，雖然通路幾乎售罄，即將全面斷貨，若剛好有符合需求的現貨，仍宜把握機會及早入手。

儘管8月各品牌紛紛進行降價促銷，降價榜中依舊沒有iPhone機型。傑昇通信分析，距離iPhone新機發表僅剩一週，蘋果一貫維持「新機不降價，舊機逐步調整」的策略，市場預期前代iPhone價格勢必有所波動，然而這次果粉可能要失望了；援往例，新機發表後，前代Pro以上旗艦機型自官網下架，剩餘通路庫存有限且銷售熱絡，價格恐怕不會調降，更不可能出現「跳水式」降價，反倒是標準版iPhone有機會以理想價格入手。