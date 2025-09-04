Google免賣Chrome股價飆漲逾9%　市值日增7兆

▲Google股價大漲9.14％。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

谷歌（Google）母公司Alphabet今天股價大漲9.14%，投資人普遍認為美國法院最新裁決讓這家科技巨頭逃過分拆業務的命運。這場反壟斷案的結果，不僅重新定義了科技巨頭的市場邊界，也引發外界對未來競爭格局的多重討論。

Alphabet股價飆升、市值增加2340億美元（約新台幣7兆元），反映出裁決結果對市場的深遠影響。雖然美國司法部在反壟斷案中曾要求Google分拆其Chrome瀏覽器，但聯邦地區法官梅塔（Amit Mehta）認為，分拆最嚴厲的措施不符合整體經濟效益。相較於其他科技巨頭，Google顯然在這場法律攻防中站穩了腳跟。

然而，法院的裁決並非完全偏向Google。未來，Google不得再與設備廠商簽訂排他性搜尋合約，但仍可透過高額付費保持其產品的市場優勢，例如繼續支付蘋果公司（Apple）數十億美元，確保其成為iPhone的預設搜尋引擎。這種妥協式的處理方式，不僅讓Google避開了分拆危機，也為市場競爭注入了新的不確定性。

Google的挑戰並未結束。雖然法院允許其保留Android作業系統及Chrome瀏覽器，但新興競爭者如Perplexity和OpenAI正試圖撼動其搜尋業務地位。同時，梅塔裁定Google須與競爭者共享數據，或將為廣告市場帶來更多活力。對投資人來說，Google的廣告業務仍是信心的來源，但未來如何在法律規範與競爭壓力中繼續成長，仍有待觀察。