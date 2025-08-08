慈濟志工暖心出動！為災區工班爸爸送上父親節驚喜

▲為感謝災後堅守的修繕工班，慈濟嘉義志工獻上父親節驚喜與溫暖。（圖／慈濟基金會提供，下同）



地方中心／綜合報導

「我們也做到不知道今天是父親節，還有蛋糕可以吃，實在很感謝。」「今年吃到第一個父親節蛋糕是慈濟請的，祝福天下所有的父親『父親節快樂』。」

丹娜絲颱風重創嘉南地區，至今仍有不少家庭等待家園修復，為了讓受災戶盡快重返生活軌道，慈濟志工與工班持續投入重建現場，將小愛昇華為大孝，8月8日父親節這天，慈濟嘉義志工特別準備一場感恩餐會，向這群默默付出的工班成員致敬，也在這個屬於父親的日子，送上一份溫暖與敬意。

午餐由志工們一早在太保共修處準備，不僅有熱食便當，還有配菜、西瓜、甜點與蛋糕。志工陳妙美表示，平時備餐簡單，今天為讓工班吃得營養、吃得飽，特別準備補充植物蛋白的菜色。她感性地說：「這些爸爸幫忙修繕獨居老人和弱勢家庭的房屋，我真的很欽佩。」

▲慈濟志工準備豐盛午餐，除了便當，還有蛋糕、西瓜、下飯的配菜、還有冰涼的甜點。



工班中，有來台十餘年的越南移工阿程，他說在越南不太過父親節，這次被志工記得並準備餐點，讓他覺得特別又感動。工班成員張明豐也分享修繕一戶毀損土角厝的經歷，看到災民搭帳棚睡泥地，他感到不捨，他說「我們也忙到忘了今天是父親節，還有蛋糕可以吃，真的很感謝。」

特別的是，這次參與修繕的鋼構工程公司，由慈濟志工楊智欽經營，兒子也一同投入，兒子受父母影響參與公益，感性地向父親道出「爸爸辛苦了，父親節快樂，感恩有你」，楊智欽則表示，能參與修繕代表家裡平安，他感恩能在災後出力，也欣慰看到大家團結助人。

▲為了讓受災鄉親重建家園，工班與志工們持續投入修繕、訪視工作。



嘉義縣六腳鄉塗師村村長侯新發也到場感謝工班與志工，他表示，這次颱風災情嚴重，慈濟第一時間就主動關心，協助修繕弱勢家庭房屋，他說：「今年吃到第一個父親節蛋糕是慈濟請的，祝福天下所有的父親『父親節快樂』。」

在這個屬於父親的日子，這場沒有華麗包裝的餐會，成了嘉義最真摯的一場父親節慶祝，這份溫暖，來自願意默默守護他人的一群父親，也照亮了災後重建的希望。