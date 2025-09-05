北外環路線衝突延燒地方盼終止　南市府堅持依法推進完成價購

▲台南北外環第4期工程公聽會再引居民反對聲浪，強調噪音與震動衝擊住家。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南都會區北外環道路第4期工程（東工區）第2場公聽會，5日下午於北區成功里活動中心舉行，地方居民再度表達強烈反對，認為南移路線會導致沿線噪音、空污及高頻低頻震動衝擊住家，「每天面對噪音、空污、震動，誰受得了？」。

自救會指出，內政部營建署早在2023年發文要求市府必須與民眾取得共識才能持續興建，如今卻在工程將近完成前才召開公聽會，質疑市府「我行我素」。

多名與會居民、地方人士及前市議員吳清遊表示，北外環當年由前台南縣長蘇煥智及前市長許添財規劃，原意是新市科學園區與安南科技工業區間的快速道路，目前從新市至安南的路段已完成通車，已符合初期規劃，呼籲「工程應到此為止」。立委謝龍介服務處也提醒，市府必須像鐵路地下化案一樣，做好充分溝通，否則爭議恐持續擴大。

台南市政府工務局回應，北外環第一、三期已完工，第二期東、西標正施工，第四期接續向西延伸，預計2026年完成協議價購，並報內政部徵收後辦理發包，以期儘早疏解安南、北區、中西、安平等地往返國道1號及南科的交通。

工務局強調，部分居民建議橋墩落於鹽水溪高灘地，但依法不得於堤前坡、水防道路或治理線內設置，恐有潰堤風險，也無法設置海安路及中華北路匝道，會大幅縮減交通效益。此外，北外環路線早經南北岸評估、環評審查及都市計畫變更，程序合法。

工務局指出，北外環四期至中華北路完工後，中華北路平面道路仍保留雙向四快、二機慢車道，高架道路可分流過境車流，縮短市區塞車時間，兼顧地方繁榮與交通安全。

這場公聽會呈現地方居民「要求停工」與市府「依法推進」的強烈對比，也讓北外環第4期工程的走向成為地方發展與民眾生活品質間的一場拉鋸戰。