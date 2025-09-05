吳念真演完1幕就消失⋯掀家庭風暴！劇團「兩層樓住宅」搬上舞台

▲綠光劇團推出年度大戲《八月，在我家》，吳念真演完1幕就消失，掀起家庭風暴。（圖／張靜之攝影／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團年度大戲《八月，在我家》即將於今（5日）起首度在台北國家戲劇院開演，吳念真飾演的父親在劇裡「神秘失蹤」後，意外引發一場家庭風暴。該劇最大特色是將兩層樓的住宅完整搬上舞台，營造多線敘事效果，讓觀眾宛如親身偷窺隔壁鄰居家庭八點檔。

▲綠光《八月，在我家》最大特色，是將兩層樓的住宅完整搬上舞台。（圖／張靜之攝影／綠光劇團提供）

《八月，在我家》改編自東尼獎與普立茲獎得主作品的經典劇作，透過本土化的語言和場景，深刻描繪華人家庭間的愛恨糾葛。故事從吳念真飾演的父親「神秘失蹤」展開，3名女兒陸續回到老家，與母親一同面對彼此壓抑多年的秘密與真相，家族間的情緒拉扯也因此爆發。製作團隊希望，觀眾能在這齣戲中，看見自己家庭的影子。

綠光《八月，在我家》最大特色，是將兩層樓的住宅完整搬上舞台，觀眾彷彿置身家中，目睹每個角落的爭執與和解。長達180分鐘的演出，讓13位實力派演員，包括王琄、吳念真、姚坤君、顏嘉樂等同台飆戲，細膩呈現家庭成員間的矛盾與情感。

▲▼舞台設計以剖面房子營造出多線敘事的視覺效果，觀眾宛如隔壁鄰居偷窺家庭八點檔。（圖／張靜之攝影／綠光劇團提供）

導演吳定謙表示，這次排練過程中，演員們以「舉重若輕」的心境詮釋角色，讓整體氛圍更貼近現實家庭的溫度與壓力。此外，舞台設計以剖面房子營造出多線敘事的視覺效果，觀眾宛如隔壁鄰居偷窺家庭八點檔，笑中帶淚、荒誕又現實。

劇中經典場景「中式圓桌家宴」也搬上舞台，華人家鄉味的「紅燒獅子頭」成為餐桌焦點，象徵即使經歷爭執，家人仍能圍坐一桌，重新凝聚彼此。有趣的是，這次演出還特別加入木吉他現場伴奏，讓音樂成為陪伴家庭故事的無聲角色，增添現場氛圍。

▲吳念真這次以特別主演身份回歸。（圖／張靜之攝影／綠光劇團提供）

吳念真這次以特別主演身份回歸，雖然僅在第一幕現身，仍深有感觸地指出，「家可以是避風港，也可能成為難以逃脫的牢籠。」他希望觀眾走出劇場時，能帶著微笑，也許還會眼角帶淚，體會家人間勇敢面對現實與和解的力量。

《八月，在我家》以黑色幽默包裹家庭傷痕，帶領觀眾在歡笑與淚水中反思親情，2025年9月5日至2026年1月11日期間，分別在台北、高雄、台南、台中等地巡演，購票可上Opentix查詢。