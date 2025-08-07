綠光劇團轉型「文化內容平台」！嚎哮排演、C MUSICAL小王子加入

▲綠光創藝將轉型為「文化內容平台」，橫跨「創作、投資出品、品牌經營與整合」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團從1994年創立至今31年，招牌國民劇《人間條件》系列陪伴人們長達25年，董事長吳念真近來感嘆自己「真的老了」，如今與董事雷輝共同宣布，綠光創藝將轉型為「文化內容平台」，橫跨「創作、投資出品、品牌經營與整合」，包括深受Z世代年輕人喜愛的「嚎哮排演」、以《小王子》音樂劇在台吸粉無數的C MUSICAL，都加入「綠光大家庭」。

綠光劇團20多年前開始，以《人間條件》系列吸引大批粉絲，疫情發生後，4年前轉型為「綠光創藝股份有限公司」，致力讓表演藝術產業化、劇團永續。吳念真以「經營上市公司」的程度在治理，但今年73歲的他也感嘆「自己真的老了」，一直希望能跟更多觀眾連結，卻有感單靠自己做不到。

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吳念真說，希望做出讓年輕人願意走進劇場看的戲，但他也寫不出這些劇本，因為「不了解現在年輕人的生活」，自己的兒子也已經40歲是個中年人了。因此他決定，將綠光的資源與年輕人分享，跟更多年輕的創作者一起，做出新面貌。

綠光創藝董事雷輝也說，這是一個不容易的決定，他知道雖然很多人喜歡《人間條件》，卻也有很多人不看，也不走進劇場。他體悟到「觀眾不進劇場，不是觀眾的問題，是劇場的問題」，綠光必須分眾，把那些「不喜歡人間條件的觀眾找回來」。

吳念真、雷輝等人在6日正式宣告，綠光創藝全面企業轉型，從單一劇團，進化為橫跨「創作、投資出品、品牌經營與整合」的文化內容平台。

2025年下半年起，將推出三大戲劇計畫，包括綠光劇團《八月，在我家》、嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，還有C MUSICAL 作品《小王子》、《My Bucket List》、《砰——》，皆由綠光創藝擔任出品單位。同時也積極引進韓國TOP10的音樂劇，企圖建立從「內容製作」到「觀眾經營」的完整生態鏈。

▼C MUSICAL 作品《小王子》、《My Bucket List》、《砰——》，皆由綠光創藝擔任出品單位。（圖／綠光創藝提供）

●「嚎哮排演」加入綠光

綠光內容開發總監吳定謙分享，台灣很多優秀的劇作、原創內容都非常的好，卻面臨行銷資源不足，導致檔期少，相當可惜。認識「嚎哮排演」是在去年，看到他們的作品幽默好笑，吸引很多Z世代年輕人。

吳定謙說，雖然自覺「綠光不像嚎哮那麼懂搞笑」，一度也自我懷疑「能給對方什麼幫助嗎？」，但看見嚎哮作品背後的精神，是對台灣土地的愛，便意識到，如果雙方都有這份對土地的情感，那就能一起努力看看。

綠光創藝投資「嚎哮排演」製作《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》，不僅看重劇目的藝術價值，更希望提供創作者穩定的行銷、經濟支持，讓優秀作品能突破台灣劇場長期以來的分眾困境，被更多觀眾看見。

嚎哮排演團長黃建豪說，嚎哮從2011年走到今天也近15年，當初是在大學為了修學分，才做一齣戲，沒想過有一天會在這裡，跟「教科書上才看得到」的劇團合作，受到照顧，還笑說把綠光當成爸爸媽媽，「希望我們想要的，爸媽都能給；我們沒想到的，爸媽也能給」。

●最多韓國授權音樂劇C MUSICAL加入

另外，從韓國引進多項授權音樂劇的品牌C MUSICAL，尤其以《小王子》在台吸引眾多親子族群粉絲，也將加入綠光大家庭。藝術總監張芯慈期待，加入綠光後能獲得更穩定的行銷、製作經費支援。

綠光投資C MUSICAL，除了希望擴大既有的表演能量，也著眼於劇場產業化的長遠發展，透過C MUSICAL引進國際音樂劇的製作流程、商業邏輯，綠光創藝將引入更有效率的系統，從開發、觀眾經營到市場操作，改善資源分散的現況，讓劇團成為可持續的文化內容產業。

綠光創藝也計畫，持續挖掘具潛力的新團隊與劇目，打造具有市場影響力、再製潛力的劇場作品。讓舞台劇不只是一次性的演出，而是成為可延伸、可跨媒介發展的文化內容資產。