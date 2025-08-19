啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

▲綠光劇團新作《八月，在我家》排練，張晴（左）從啦啦隊成員轉戰演員，透露壓力大到哭著質疑自己。（圖／張大魯攝影，綠光劇團提供）

綠光劇團轉型後，新作《八月，在我家》加入多位新生代表演者，其中「啦啦隊女神」張晴也在卡司中，她分享，啦啦隊和舞台劇演出是非常不同的表演形式，排練多時至今仍然戰戰兢兢，還透露壓力大到「哭著質疑自己」、「24小時都緊握劇本」。

綠光劇團日前宣告轉型為「文化內容平台」公司，吳念真說，讓資源與更多年輕創作者共享，一起前進、創造新面貌。因此綠光劇團新作《八月，在我家》也加入多位新生代表演者，包含啦啦隊女神張晴、資深影視人鄧安寧的女兒鄧雨忱、以KPOP舞蹈勇闖一片天的Miyaw Sika洪淳晨，3名表演者分飾家族女性的第二、三代。

《八月，在我家》劇情中，從「一家之主」吳念真缺席後，換來一家人齊聚，也上演一場不受控的家庭聚會。面對失蹤的父親、失態的母親，3位女兒各自帶著自己的家庭回家面對。

張晴在劇裡飾演三女兒，是個尋求被愛、求關注的么女，甚至連自己的婚禮都被兩位姊姊左右。她分析，「這個角色最難的地方在於，沒有足夠的篇幅去分享自己的情緒、發洩自己的心情，必須要在緊湊的劇情中去闡述心境及情緒轉折，相當具備挑戰。」

張晴從啦啦隊成員出道，清楚兩者的表演之道不同，她分享，啦啦隊是一種提供歡樂與正能量的角色，要在短時間內訓練舞蹈並上場，挑戰跟「演員」很不同，演員要根據角色呈現不同的樣貌，並藉由排練去琢磨角色，兩個都是很不容易、不一樣的挑戰。

她排練多時，至今仍然保持戰戰兢兢，還曾壓力大到哭著質疑自己，24小時都緊握劇本，讓資深演員王琄、導演吳定謙也一直告訴她「不要再看台詞了，要進入角色中盡情發揮」。經過好幾次的排練，情緒崩潰後又收斂、整理心情，也讓同劇的演員們都期待看到成長後的張晴。

而由鄧雨忱所飾演的方瓊恩，是劇中姚坤君、朱宏章這對即將離異夫妻的16歲獨生女，身為第三代的叛逆少女，儘管是年紀最小的角色，鄧雨忱反而給了角色不一樣的詮釋。

她說，「大人都以為自己才是最成熟的，殊不知比不上小孩看得清楚。這個大家庭明明擁有彼此，卻每個人都不懂得珍惜。」

儘管現實生活中的鄧雨忱從小就父母離異，但她一直到國中，才知道有個有名的爸爸鄧安寧，當時爸爸已經退居幕後當導演，所以從來沒在電視機前看過他，是透過同學們轉述才知道。

鄧雨忱赴美進修表演課之後，瞭解到戲劇不是想像中的那麼簡單，不但有趣具挑戰性，還能從角色中剖析與療癒人性，讓她更清楚「自己真的選對路了」。

她也時常憶起父親的提醒，「如果要走這條路，不是簡簡單單上去念台詞，或是長得漂亮就可以過關，要用心努力的去生活，去感受生活裡面的每一個細節，才有辦法做好演員的職業。」

劇組透露，鄧雨忱超齡的思考、恰如其分的反應，常常在每一次劇組上通告時，總是可以神來一筆的回應主持人的問題，排練時也常將年輕人的動作與反應，融合在角色中，像是以手機入戲呈現Y2K風格的一些動作，讓資深演員們劇組常常大呼說，「對對對，年輕人是這樣的！」

《八月，在我家》中唯一非家族成員的看護，由Miyaw Sika洪淳晨飾演。在美國原著中，《八月》一劇中的家庭雖非此地原生，卻以此為家，而真正來自這片土地的原住民角色，反而成了這個家庭中幾乎不被注意的邊緣存在。導演吳定謙將故事搬到台灣，保留了原作中關於文化、土地與歸屬的隱喻。

Miyaw Sika洪淳晨說，「這個角色不只是家庭裡的邊緣人，更像是那種在混亂之中，依然默默撐住一切的人。」最終在家庭瓦解、所有人離散時，她選擇留下來陪伴，成為沉默卻堅定的角色，甚至比家人更親，還成為觀眾的眼睛，一起理解這個家到底發生了什麼事。

Miyaw Sika洪淳晨畢業於台藝大戲劇，一直在舞台劇爭取表演曝光的機會，近年跨入KPOP舞蹈指導的她，發現自己是個「大E人」，排練時，導演總是提醒她要「慢下來」，因為這個角色是安靜並且察言觀色，代表一種穩定的存在。

她透露，「儘管跟我個性相差十萬里，卻在我靜下來的同時，讓我看到更多的細節」。還觀察到，「場上其他12位專業的前輩們，讓場上的這一家人活了起來。身為外來者，看著這一家人的痛苦與掙扎，我會告訴自己：做好份內的事，就是給這個家最大的安慰。」

綠光劇團《八月，在我家》期望帶觀眾看見家庭風暴與愛的習題，由吳定謙導演、吳念真領軍12位實力派演員演出。9月5日至14日在台北國家戲劇院、11月7日至9日高雄衛武營、11月15日至16日台南文化中心演藝廳、2026年1月9日至1月11日在台中市中山堂演出，購票請上「Opentix售票系統」。

