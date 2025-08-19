　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

▲▼綠光劇團新作《八月，在我家》加入多位新生代表演者，包含啦啦隊女神張晴、資深影視人鄧安寧的女兒鄧雨忱、以KPOP舞蹈勇闖一片天的Miyaw Sika洪淳晨。（圖／張大魯攝影，綠光劇團提供）

▲綠光劇團新作《八月，在我家》排練，張晴（左）從啦啦隊成員轉戰演員，透露壓力大到哭著質疑自己。（圖／張大魯攝影，綠光劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團轉型後，新作《八月，在我家》加入多位新生代表演者，其中「啦啦隊女神」張晴也在卡司中，她分享，啦啦隊和舞台劇演出是非常不同的表演形式，排練多時至今仍然戰戰兢兢，還透露壓力大到「哭著質疑自己」、「24小時都緊握劇本」。

綠光劇團日前宣告轉型為「文化內容平台」公司，吳念真說，讓資源與更多年輕創作者共享，一起前進、創造新面貌。因此綠光劇團新作《八月，在我家》也加入多位新生代表演者，包含啦啦隊女神張晴、資深影視人鄧安寧的女兒鄧雨忱、以KPOP舞蹈勇闖一片天的Miyaw Sika洪淳晨，3名表演者分飾家族女性的第二、三代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《八月，在我家》劇情中，從「一家之主」吳念真缺席後，換來一家人齊聚，也上演一場不受控的家庭聚會。面對失蹤的父親、失態的母親，3位女兒各自帶著自己的家庭回家面對。

張晴在劇裡飾演三女兒，是個尋求被愛、求關注的么女，甚至連自己的婚禮都被兩位姊姊左右。她分析，「這個角色最難的地方在於，沒有足夠的篇幅去分享自己的情緒、發洩自己的心情，必須要在緊湊的劇情中去闡述心境及情緒轉折，相當具備挑戰。」

張晴從啦啦隊成員出道，清楚兩者的表演之道不同，她分享，啦啦隊是一種提供歡樂與正能量的角色，要在短時間內訓練舞蹈並上場，挑戰跟「演員」很不同，演員要根據角色呈現不同的樣貌，並藉由排練去琢磨角色，兩個都是很不容易、不一樣的挑戰。

她排練多時，至今仍然保持戰戰兢兢，還曾壓力大到哭著質疑自己，24小時都緊握劇本，讓資深演員王琄、導演吳定謙也一直告訴她「不要再看台詞了，要進入角色中盡情發揮」。經過好幾次的排練，情緒崩潰後又收斂、整理心情，也讓同劇的演員們都期待看到成長後的張晴。

▲▼綠光劇團新作《八月，在我家》加入多位新生代表演者，包含啦啦隊女神張晴、資深影視人鄧安寧的女兒鄧雨忱、以KPOP舞蹈勇闖一片天的Miyaw Sika洪淳晨。（圖／張大魯攝影，綠光劇團提供）

▲綠光劇團新作《八月，在我家》加入多位新生代表演者，鄧雨忱飾演16歲少女。（圖／張大魯攝影，綠光劇團提供）

而由鄧雨忱所飾演的方瓊恩，是劇中姚坤君、朱宏章這對即將離異夫妻的16歲獨生女，身為第三代的叛逆少女，儘管是年紀最小的角色，鄧雨忱反而給了角色不一樣的詮釋。

她說，「大人都以為自己才是最成熟的，殊不知比不上小孩看得清楚。這個大家庭明明擁有彼此，卻每個人都不懂得珍惜。」

儘管現實生活中的鄧雨忱從小就父母離異，但她一直到國中，才知道有個有名的爸爸鄧安寧，當時爸爸已經退居幕後當導演，所以從來沒在電視機前看過他，是透過同學們轉述才知道。

鄧雨忱赴美進修表演課之後，瞭解到戲劇不是想像中的那麼簡單，不但有趣具挑戰性，還能從角色中剖析與療癒人性，讓她更清楚「自己真的選對路了」。

她也時常憶起父親的提醒，「如果要走這條路，不是簡簡單單上去念台詞，或是長得漂亮就可以過關，要用心努力的去生活，去感受生活裡面的每一個細節，才有辦法做好演員的職業。」

劇組透露，鄧雨忱超齡的思考、恰如其分的反應，常常在每一次劇組上通告時，總是可以神來一筆的回應主持人的問題，排練時也常將年輕人的動作與反應，融合在角色中，像是以手機入戲呈現Y2K風格的一些動作，讓資深演員們劇組常常大呼說，「對對對，年輕人是這樣的！」

▲▼綠光劇團新作《八月，在我家》加入多位新生代表演者，包含啦啦隊女神張晴、資深影視人鄧安寧的女兒鄧雨忱、以KPOP舞蹈勇闖一片天的Miyaw Sika洪淳晨。（圖／張大魯攝影，綠光劇團提供）

▲Miyaw Sika洪淳晨（左）挑戰飾演安靜的角色。（圖／張大魯攝影，綠光劇團提供）

《八月，在我家》中唯一非家族成員的看護，由Miyaw Sika洪淳晨飾演。在美國原著中，《八月》一劇中的家庭雖非此地原生，卻以此為家，而真正來自這片土地的原住民角色，反而成了這個家庭中幾乎不被注意的邊緣存在。導演吳定謙將故事搬到台灣，保留了原作中關於文化、土地與歸屬的隱喻。

Miyaw Sika洪淳晨說，「這個角色不只是家庭裡的邊緣人，更像是那種在混亂之中，依然默默撐住一切的人。」最終在家庭瓦解、所有人離散時，她選擇留下來陪伴，成為沉默卻堅定的角色，甚至比家人更親，還成為觀眾的眼睛，一起理解這個家到底發生了什麼事。

Miyaw Sika洪淳晨畢業於台藝大戲劇，一直在舞台劇爭取表演曝光的機會，近年跨入KPOP舞蹈指導的她，發現自己是個「大E人」，排練時，導演總是提醒她要「慢下來」，因為這個角色是安靜並且察言觀色，代表一種穩定的存在。

她透露，「儘管跟我個性相差十萬里，卻在我靜下來的同時，讓我看到更多的細節」。還觀察到，「場上其他12位專業的前輩們，讓場上的這一家人活了起來。身為外來者，看著這一家人的痛苦與掙扎，我會告訴自己：做好份內的事，就是給這個家最大的安慰。」

綠光劇團《八月，在我家》期望帶觀眾看見家庭風暴與愛的習題，由吳定謙導演、吳念真領軍12位實力派演員演出。9月5日至14日在台北國家戲劇院、11月7日至9日高雄衛武營、11月15日至16日台南文化中心演藝廳、2026年1月9日至1月11日在台中市中山堂演出，購票請上「Opentix售票系統」。

▼綠光劇團新作《八月，在我家》加入多位新生代表演者。（圖／張大魯攝影，綠光劇團提供）

▲▼綠光劇團新作《八月，在我家》加入多位新生代表演者，包含啦啦隊女神張晴、資深影視人鄧安寧的女兒鄧雨忱、以KPOP舞蹈勇闖一片天的Miyaw Sika洪淳晨。（圖／張大魯攝影，綠光劇團提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／才宣布「做四休三」　瀧澤科技發布重大訊息了
快訊／新北死亡車禍　男騎士不治
人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長
AI泡沫來了？　OpenAI執行長示警「新創估值」太瘋狂
北市動物園「小喬」過世！
26歲騎士忠孝橋噴飛死亡　相驗結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鬼門開倒數！專家曝「十二大禁忌」　當心好兄弟跟著回家

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

澱粉選對有訣竅！醫教聰明選擇小撇步：改善腸道環境

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

不沾政治、不露奶！他點名「元老級女YTR」超強　大票點頭讚

男友要她當全職媽「每月給10萬」！年薪300萬女陷兩難：只能分手？

想慢跑瘦身「選跑步機 or 到戶外跑」　一票3原因選它：真的很爽

「4星座」未來30天財運大暴漲！金牛賺飽飽、牡羊機會爆棚

首屆國際兒少書展在台中！9月中旬舉辦　五大族群免費入場　

明天午後全台水氣增　周末關島熱帶系統有機會發展

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

鬼門開倒數！專家曝「十二大禁忌」　當心好兄弟跟著回家

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

澱粉選對有訣竅！醫教聰明選擇小撇步：改善腸道環境

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

不沾政治、不露奶！他點名「元老級女YTR」超強　大票點頭讚

男友要她當全職媽「每月給10萬」！年薪300萬女陷兩難：只能分手？

想慢跑瘦身「選跑步機 or 到戶外跑」　一票3原因選它：真的很爽

「4星座」未來30天財運大暴漲！金牛賺飽飽、牡羊機會爆棚

首屆國際兒少書展在台中！9月中旬舉辦　五大族群免費入場　

明天午後全台水氣增　周末關島熱帶系統有機會發展

鬼門開倒數！專家曝「十二大禁忌」　當心好兄弟跟著回家

快訊／才宣布減班「做四休三」　瀧澤科技發布重大訊息了

Matzka限制女兒談戀愛　被踢爆雙標「高中就有初戀」

《特戰英豪》VCT太平洋聯賽總決賽降臨日本　限定周邊現場販售

快訊／新北81歲翁騎機車「下坡彎道失控」　自撞路燈送醫不治

于正、林心如恩怨14年和解了！　他認「當年太小氣」曝私下聯絡過程

南投48拍8隊闖進決賽　限今天中午起48小時內交件爭奪首獎5萬元

網紅餐廳吃播突遭「失控休旅車猛撞」　滿桌食物炸飛畫面全都錄

人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

《角頭》北館五虎將罕見合體！　潘俊佳退團MP十年「想切割」：求別再叫我嘎嘎

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

生活熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

嘉義、台南多區明停水　影響範圍一次看

可能有雙颱！　模擬路徑曝

新埔站可怕人潮曝　網嘲：台北最high上班城

80歲免巴氏量表上路　實際申請數跌破眼鏡

拿「不同意罷免」宣傳扇搧風　24萬YTR被青鳥出征

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

更多熱門

相關新聞

綠光轉型「文化內容平台」投資年輕劇團

綠光轉型「文化內容平台」投資年輕劇團

綠光劇團從1994年創立至今31年，招牌國民劇《人間條件》系列陪伴人們長達25年，董事長吳念真近來感嘆自己「真的老了」，如今與董事雷輝共同宣布，綠光創藝將轉型為「文化內容平台」，橫跨「創作、投資出品、品牌經營與整合」，包括深受Z世代年輕人喜愛的「嚎哮排演」、以《小王子》音樂劇在台吸粉無數的C MUSICAL，都加入「綠光大家庭」。

綠光劇團《人間條件一》探討人生中最重要的議題

綠光劇團《人間條件一》探討人生中最重要的議題

綠光辦生前告別式！秒殺戲加場開賣

綠光辦生前告別式！秒殺戲加場開賣

唐美雲、勸世三姐妹「5檔秒殺戲」免費看

唐美雲、勸世三姐妹「5檔秒殺戲」免費看

吳念真首部舞台劇《人間條件1》再演

吳念真首部舞台劇《人間條件1》再演

關鍵字：

綠光劇團綠光創藝

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面