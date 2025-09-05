台南81歲阿北車禍！催油門落跑險撞人　腳踏車遭殃騎士受傷

記者林東良／台南報導

台南山上區4日晚上6時45分許，發生一起連環擦撞車禍！81歲陳姓男子駕駛賓士自小客車沿明和路行駛時，疑似精神不濟，連續擦撞路邊停放車輛後，再撞上一名腳踏車騎士，隨即駕車逃逸，新化分局據報循線將他查獲，肇逃送辦。

▲台南山上區4日晚上發生連環擦撞事故，陳姓肇事駕駛不顧受害車主阻止，強行駕車逃離現場，被新化分局查獲送辦。（民眾提供，下同）

新化分局警方查出，該名81歲陳姓男子駕車擦撞停於路旁車輛後，受害車主立刻上前與陳理論，並立即報警，但陳男卻強行開車離開現場。新化分局接獲報案後，立即派員趕往現場調查，並在山上區天后宮牌樓附近發現肇事車輛與陳姓駕駛。

警方初步檢查陳男僅輕微擦傷，經酒測排除酒駕情形，但因其肇事後逃逸，警方已將他帶回調查，並將依法移送台南地檢署偵辦。

新化分局交通組小隊長任永信提醒，駕駛人若因身體或精神狀況不佳務必避免上路，發生交通事故更應立即停車處理並報警，切勿心存僥倖離開現場，以免觸犯刑責並加重後果，確保用路人及自身安全。

據查，肇事逃逸是指行為人知悉發生車禍事故，卻沒有停留於車禍事故現場，查看有無人身傷亡或採取、協助救護而離開肇事現場的行為。發生車禍事故時，行為人肇事逃逸，會犯刑法第185條之4肇事逃逸罪。刑法第185條之4規定：「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。」，綜而觀之，肇事逃逸罪刑度並不輕。