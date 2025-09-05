81歲阿北找朋友！無照騎車左轉不禮讓　28歲上班族閃不過撞死他

記者楊熾興／桃園報導

桃園市81歲蔡姓老翁無照上路，騎乘機車行經十字路口，雖逢綠燈逕行左轉卻未禮讓直行的28歲詹姓機車騎士，導致詹男閃躲不及直接碰撞雙雙倒地，蔡男送醫不治，雙方駕駛均無酒駕。

▲蔡姓男子騎機車未禮讓直行機車逕行左轉，慘遭碰撞跌倒。（圖／中壢警分局提供、下同）

中壢區9月3日發生一起死亡交通事故，蔡姓男子當天清晨出門欲訪友，沿民權路往元化路打算左轉時，與直行騎普通重機車上班的詹男，在十字路口發生碰撞，當時雖為綠燈號誌，但蔡男未依規定禮讓直行車輛而逕行左轉，導致對向詹男機閃避不及，發生碰撞雙雙倒地，蔡男經送醫後不治。

▲▼2部機車和騎士雙雙倒地，蔡男送醫不治。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局統計，本年度迄今轄內共發生無照駕駛致人受傷事故1,072件，此外未依規定轉彎肇事案件也發生近百件。為防制事故發生警方積極強化執法，今年以來已取締無照駕駛1,375件、違規轉彎16,859件，展現維護交通安全的決心。

中壢警分局長林鼎泰呼，駕駛人除應遵守號誌外，更須注意路權與周邊交通狀況，避免因一時大意造成悲劇行經路口務必養成「車輛慢、看、停」的習慣，減速慢行、注意周邊，養成「人本交通–停讓文化」，並確實遵守交通規則與轉彎禮讓原則，共同營造安全的用路環境。