北市等5縣市38℃熱爆！午後桃園以南炸雷雨　琵琶颱風襲日

▲今天北部酷熱飆38度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(5)日台北市為橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，氣象專家透露高溫會達到38度；新北市、嘉義縣、台南市、台東縣為黃色高溫燈號。午後桃園以南地區有雷陣雨。「輕颱琵琶」今侵襲四國、本州南側，另一「熱帶擾動」下週一侵襲港、澳。

根據中央氣象署資料顯示，今天（5日）各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島不定時會有些局部短暫陣雨，清晨至上午西半部地區也有零星短暫陣雨，由於太平洋高壓稍增強，午後雷陣雨範圍稍微縮小，桃園以南地區及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高溫燈號。（圖／中央氣象署）

各地高溫普遍在32-35度，大台北、嘉義、台南及台東有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線指數可達過量等級，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，至於各地低溫約25、26度。

氣象署針對台北市發佈橙色高溫燈號；新北市、嘉義縣、台南市、台東縣黃色高溫燈號。

▲另一「熱帶擾動」在南海發展；下週一(8日)侵襲港、澳。（圖／洩天機教室）

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(5、6日)兩天各地晴朗，北部酷熱，高溫達37。38度。下週日至週四(7至11日)南方水氣增多，南部、東南部有大雷雨發生機率。

「輕颱琵琶」今(5)日侵襲四國、本州南側，有日本行程應注意其動態，另一「熱帶擾動」在南海發展；下週一(8日)侵襲港、澳，需再觀察。