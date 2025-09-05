　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市等5縣市38℃熱爆！午後桃園以南炸雷雨　琵琶颱風襲日

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今天北部酷熱飆38度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(5)日台北市為橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，氣象專家透露高溫會達到38度；新北市、嘉義縣、台南市、台東縣為黃色高溫燈號。午後桃園以南地區有雷陣雨。「輕颱琵琶」今侵襲四國、本州南側，另一「熱帶擾動」下週一侵襲港、澳。

根據中央氣象署資料顯示，今天（5日）各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島不定時會有些局部短暫陣雨，清晨至上午西半部地區也有零星短暫陣雨，由於太平洋高壓稍增強，午後雷陣雨範圍稍微縮小，桃園以南地區及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲高溫燈號。（圖／中央氣象署）

各地高溫普遍在32-35度，大台北、嘉義、台南及台東有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線指數可達過量等級，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，至於各地低溫約25、26度。

氣象署針對台北市發佈橙色高溫燈號；新北市、嘉義縣、台南市、台東縣黃色高溫燈號。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲另一「熱帶擾動」在南海發展；下週一(8日)侵襲港、澳。（圖／洩天機教室）

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(5、6日)兩天各地晴朗，北部酷熱，高溫達37。38度。下週日至週四(7至11日)南方水氣增多，南部、東南部有大雷雨發生機率。

「輕颱琵琶」今(5)日侵襲四國、本州南側，有日本行程應注意其動態，另一「熱帶擾動」在南海發展；下週一(8日)侵襲港、澳，需再觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
江祖平：我一定要索賠性侵罪！　「金額1300萬」再點名龔益霆
深山醒來「身放60萬」卻離奇失憶　崩潰求助：我是誰？
江祖平「熱擁底迪曾被拍」照片曝光　重疊交往龔益霆時間軸
北市等5縣市38℃熱爆！午後桃園以南炸雷雨　琵琶颱風襲日
就業市場降溫有利降息　美股開低走高收350點、台積電ADR漲
快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強
快訊／美日貿易協議開始實施！　川普簽署行政命令

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長腿妹攔車！計程車險撞機車　騎士1行為被檢討

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

「高空冷心低壓」可能導致藤原效應　專家曝原因

北市等5縣市38℃熱爆！午後桃園以南炸雷雨　琵琶颱風襲日

彈性育嬰假明年上路！婦團肯定改革「但30天單日請假仍太少」

掰了「最美檢察官」！陳漢章卸袍轉當律師心聲曝　曬婚紗照辣翻

建德國中招生跳票！棒球隊變「樂樂棒球社」體育生傻眼：被騙了

桃園機場捷運晚間傳電力異常　19列車、1200旅客受影響

身家破10億！486先生自爆「已安排後事」規劃遺產

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【娃故意將牙刷拿顛倒！】爸來回試探卻反被聰明誤XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

長腿妹攔車！計程車險撞機車　騎士1行為被檢討

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

「高空冷心低壓」可能導致藤原效應　專家曝原因

北市等5縣市38℃熱爆！午後桃園以南炸雷雨　琵琶颱風襲日

彈性育嬰假明年上路！婦團肯定改革「但30天單日請假仍太少」

掰了「最美檢察官」！陳漢章卸袍轉當律師心聲曝　曬婚紗照辣翻

建德國中招生跳票！棒球隊變「樂樂棒球社」體育生傻眼：被騙了

桃園機場捷運晚間傳電力異常　19列車、1200旅客受影響

身家破10億！486先生自爆「已安排後事」規劃遺產

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

台股歷年最慘9月來襲　專家曝光「布局主流股」

長腿妹攔車！計程車險撞機車　騎士1行為被檢討

江祖平：我一定要索賠性侵罪！　「金額1300萬」再點名龔益霆

AI與資通訊產品支撐、航空貨運運價上漲15% 　9月下估將漸轉淡

千戶「婚育宅」將釋出！　聚集5縣市、最久住12年

股神大踩雷！　重押「1檔食品巨頭」慘崩70％認輸

台股9月魔咒！　專家曝光「台積電、世芯、聯發科」進場價

北市警涉包庇賭博　驚見柯文哲前隨扈

2025秋季粉底新品一次看！THREE粉凝霜備受期待、KANEBO實現質感偽素顏

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

【女兒開學第1天】爸爸氣勢超滿！網笑：男同學都不能靠近

生活熱門新聞

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

建德國中招生跳票！棒球隊變社團體育生傻眼

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

北市等5縣市38℃熱爆　午後桃園以南炸雷雨

「香港四大天王」最服誰的演技？一票點名他

喊「幼兒園」是中國用語！幼教老師秒打臉　由來曝光

彈性育嬰假明年上路！婦團：30天單日請假仍太少

身家破10億！486先生自爆「已安排後事」規劃遺產

全台最難訂吃到飽！「狂打1141通」仍失敗　內行1招輕鬆入場

小吃店燙青菜剩空心菜　網揭主因

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

專家：高空冷心低壓可能導致藤原效應

更多熱門

相關新聞

又有熱帶系統發展　周六至下周一雨區擴大

又有熱帶系統發展　周六至下周一雨區擴大

「琵琶」颱風朝日本移動，對台灣沒有直接影響，不過周六起到下周一水氣增加，期間南海到菲律賓東方海面可能有熱帶擾動或熱帶系統發展，是否增強為颱風仍待觀察，不過受南方雲系北移影響，周六到下周一雨區將擴大。

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

琵琶颱風「向東大迴轉」　午後恐炸雷雨

琵琶颱風「向東大迴轉」　午後恐炸雷雨

琵琶颱風生成！　專家：未來還有較靠近台灣

琵琶颱風生成！　專家：未來還有較靠近台灣

琵琶颱風生成路徑曝光　今高溫飆35℃

琵琶颱風生成路徑曝光　今高溫飆35℃

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

三立內部喊話查到底：老闆兒也一樣

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面