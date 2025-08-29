　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪荷蘭、奧地利、捷克！　侯友宜率團赴歐11天考察長照、城市規劃

▲▼新北市長侯友宜視察新北捷運三鶯線陶瓷老街站。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜視察新北捷運三鶯線陶瓷老街站。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市政府今（29日）指出，新北市長侯友宜將於8月30日至9月9日，率團出訪荷蘭、奧地利和捷克。本次行程重點為智慧醫療、健康照護及城市規劃，盼借鏡國外成功經驗，做為各領域城市治理的參考；也預計拜訪具指標性、來自新北市的台商，從其成功經驗，規劃未來支持產業邁向國際的願景。

市府表示，面對高齡人口及長照需求的逐步攀升，為推動長照3.0及失智友善政策，侯友宜將參訪荷蘭知名的失智照護社區霍格威村（The Hogeweyk）與飛利浦科技園區，進一步了解「社區村落式」的照護模式推行，及AI的智慧醫療應用。也將拜訪「醫揚科技」，關注新北本地企業在國際智慧醫療領域的發展。

企業部分，則將參訪電腦硬體研發製造大廠「研揚科技」、老牌線材製造商「新泰工業」，及新創數位服務業者「Grenade Castle」等，橫跨「科技」、「傳產」、「新創」三大面向，呈現新北產業在國際市場的多元化布局，市府將藉此深入了解其經營挑戰與發展需求，以作為政策支持的依據。

此外，市府說明，行程還規劃考察奧地利維也納新市鎮阿斯朋湖城（Seestadt Aspern）及靠近舊市區的多瑙河新區（New Danube），汲取「全球最宜居城市」的成功經驗，同時也將到荷蘭鹿特丹知名的Markthal市場，期待這座結合美食餐飲、零售、住宅、休閒娛樂與停車等多元功能，成功轉型的傳統市場，能為新北市市場翻新帶來新的啟發。

這次出訪行程隨行成員包括副祕書長柯慶忠、衛生局長陳潤秋、經發局長盛筱蓉、地政局長汪禮國、新聞局長李利貞，市府強調，團隊將透過深度的交流參訪，持續推動新北市城市進步與市民福祉。

08/28 全台詐欺最新數據

以前想去鶯歌老街，不是要開車繞過一圈圈的車陣，就是得在公車與轉乘之間掙扎。對許多想來這裡品味陶瓷藝術、漫步老街、喝杯咖啡的遊客來說，交通一直是個小小的門檻。隨著捷運三鶯線工程進度突破93%，年底前全線通車已經進入倒數。

